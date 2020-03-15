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Пять главных новостей Украины и мира на 19:00 15 марта

Пять главных новостей Украины и мира на 19:00 15 марта - Фото
15.03.2020, 19:00

Каждый день в 19:00 LIGA.net публикует главные новости дня. Ничего лишнего - только важное

1. ПРОТИВОВОСПАЛИТЕЛЬНЫЕ СРЕДСТВА МОГУТ УСУГУБИТЬ ЗАБОЛЕВАНИЕ КОРОНАВИРУСОМ. МОЗ Франции не рекомендует принимать ибупрофен, кортизон и другие подобные лекарства, при возникновении жара предлагает пользоваться парацетамолом (подробнее).

2. МИНЗДРАВ ПРЕДЛАГАЕТ ЗАКРЫТЬ КАФЕ И РЕСТОРАНЫ. В ведомстве ссылаются на опыт других стран в борьбе с коронавирусом и призывают действовать решительно (подробнее).

3. ВО ФРАНЦИИ ВВОДЯТ КАРАНТИН. Закроется большинство магазинов, ресторанов и развлекательных заведений (подробнее).

4. ПУНКТЫ ПРОПУСКА НА ДОНБАССЕ НЕ ЗАКРОЮТСЯ, НО ВВЕДЕНЫ ОГРАНИЧЕНИЯ. С 16 марта на подконтрольную властям территорию будут пускать только зарегистрированных в стране или по справке переселенца, в ОРДЛО - только проживающих там (подробнее).

5. НА ВЫБОРАХ В РАДУ В 179 ОКРУГЕ - НИЗКАЯ ЯВКА И ПРОВОКАТОРЫ. Неизвестные спрашивают, почему члены избиркомов без масок, на рынке говорят, что выборы отменили из-за карантина, а на участках - почти в два раза меньше людей, чем было в июле 2019-го (подробнее).

Читайте также: Минздрав: Хочешь побороть коронавирус — не выходи из дома

Денис Юдин
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