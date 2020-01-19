Пять главных новостей Украины и мира на 19:00 19 января

1. В УКРАИНУ ИЗ ИРАНА ВЕРНУЛИСЬ ТЕЛА ПОГИБШИХ В АВИАКАТАСТРОФЕ. Церемония прощания прошла в аэропорту Борисполь (смотрите трансляцию). В Иране заявили, что будут исследовать "черные ящики" сами, но вариант отправки их в Украину или Францию остается (подробнее).

2. У ТРАМПА ОТВЕРГЛИ ОБВИНЕНИЯ ПО ИМПИЧМЕНТУ. Юристы президента США ответили на официальную повестку Сената: факты не отрицают, но считают, что все было законно (подробнее).

3. РАЗВЕДКИ УКРАИНЫ И ВЕНГРИИ БУДУТ СОТРУДНИЧАТЬ. На фоне приглашения главы венгерского МИД в Киев в феврале, военные разведки договорились вместе оценивать региональные угрозы (подробнее).

4. В ЙЕМЕНЕ АТАКОВАН ТРЕНИРОВОЧНЫЙ ЛАГЕРЬ: 60 ВОЕННЫХ ПОГИБЛИ. Саудовская Аравия возложила ответственность на повстанцев-хуситов, сами они пока этого не признают (подробнее).

5. В УКРАИНУ НЕ ПУСТИЛИ ЧЕТЫРЕХ АКТЕРОВ ИЗ РФ. Пограничники развернули артистов в аэропорту Запорожья, поскольку один из них незаконно посещал временно оккупированный Крым, а трое - не смогли объяснить цели пребывания в Украине. В ГПСУ не называют их имен, однако известно, что сегодня в ДК Днепроспецсталь должны были выступить Марат Башаров, Лариса Удовиченко и Сергей Колесников (подробнее).

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