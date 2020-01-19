У Трампа ответили на импичмент: Наглая попытка вмешаться в выборы

Дональд Трамп (Фото: Shealah Craighead/flickr The White House)

Юристы президента США Дональда Трампа назвали обвинения по делу об импичменте наглой и незаконной попыткой вмешаться в выборы президента 2020 года. Об этом сообщает New York Times.

Команда защитников Трампа ответила на официальную повестку Сената США, в которой ему сообщили, что он может быть отстранен от должности. Они назвали импичмент Трампа "опасной атакой на право американцев свободно избирать президента", "незаконной и наглой попыткой переиграть результаты выборов 2016 года и вмешаться в выборы 2020 года".

Юристы Трампа не отрицают никаких фактов, которые легли в основу импичмента, но утверждают, что президент не нарушал законов и действовал в пределах своих полномочий. Они утверждают, что Трамп не пытался получить политическое преимущество над возможным конкурентом, а работал над искоренением коррупции в Украине.