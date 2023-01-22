Пять главных новостей Украины и мира на 19:00 22 января

1. В Белом доме заявили, что "не выкручивают руки" Германии в вопросе танков Leopard

В Белом доме считают, что Германия "проходит через собственный процесс" по решению передать Украине танки Leopard. Вашингтон не давит на Берлин в этом вопросе. Об этом заявил координатор стратегической коммуникации Белого дома по вопросам национальной безопасности и обороны Джон Кирби.

2. "Мы вернем все свое". Зеленский обратился к украинцам в День Соборности

"С Днем Соборности, сильные, единые, непобедимые. Мы вернем все свое. Границы 1991 года – это обязательно произойдет", – сказал Зеленский.

3. "Выкинули труп на улицу". Буданов рассказал о гибели Киреева и его задании в Гомеле

Штатного сотрудника ГУР Минобороны Дениса Киреева убили в автомобиле СБУ, а его труп выбросили на улицу. Он погиб перед поездкой в Гомель, где должен был затягивать переговоры с Россией. Об этом рассказал начальник ГУР Кирилл Буданов.

4. Моравецкий: Если Германия не согласится передать Leopard 2, мы создадим меньшую коалицию

Если страны-союзницы Украины не достигнут соглашения с Германией по поставкам танков Leopard 2 Вооруженным Силам, то будет создана меньшая коалиция стран, готовых пожертвовать часть своих современных танков воюющей Украине. Об этом заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.

5. Кабмин уволил замминистра Лозинского, которого подозревают в получении взятки $400 000

Кабинет министров уволил Василия Лозинского с должности заместителя министра развития общин, территорий и инфраструктуры из-за обвинений в коррупции.

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Сергій Бережний

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