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Пять главных новостей Украины и мира на 19:00 24 августа

Цей матеріал також доступний українською
24.08.2021, 19:00
Пять главных новостей Украины и мира на 19:00 24 августа - Фото

1. В КИЕВЕ СОСТОЯЛСЯ ВОЕННЫЙ ПАРАД ПО СЛУЧАЮ 30-ЛЕТИЯ НЕЗАВИСИМОСТИ УКРАИНЫ: ВИДЕО. При участии президента Владимира Зеленского в центре столицы состоялся праздничный парад войск по случаю 30-й годовщины Независимости Украины (подробнее).

2. ВМС ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ В МОРСКОМ ПАРАДЕ В ОДЕССЕ И ВПЕРВЫЕ — НА ДНЕПРЕ В КИЕВЕ: ФОТО, ВИДЕО. Военно-Морские Силы Украины приняли участие в мероприятиях по случаю Дня Независимости на Майдане Независимости, реке Днепр и в Одессе (подробнее).

3. ПОДАРОК К 30-ЛЕТИЮ НЕЗАВИСИМОСТИ. УКРАИНА ПОЛУЧИЛА ОТ МВФ $2,7 МИЛЛИАРДА. Международный валютный фонд перечислил Украине деньги в рамках общего распределения СПЗ среди стран-членов Фонда, что соответствует примерно $2,7 млрд (подробнее).

4. РАДА ПРОГОЛОСОВАЛА В ПЕРВОМ ЧТЕНИИ ЗА БОЛЬШОЙ ГЕРБ УКРАИНЫ. За законопроект N5712 о большом гербе проголосовали 257 нардепов, 11 – против, 13 – не голосовали, еще четверо депутатов воздержались (подробнее).

5. В ЦЕНТРЕ КИЕВА ОБЛИЛИ ЗЕЛЕНКОЙ ПЯТОГО ПРЕЗИДЕНТА ПОРОШЕНКО: ВИДЕО. В Киеве после Марша защитников Украины облили зеленкой пятого президента Петра Порошенко (подробнее).

Читайте также главный текст дня: Не руда і кукурудза.З0 продуктів незалежної України, які завоювали світ

Вадим Ребрина
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