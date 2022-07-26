Пять главных новостей Украины и мира на 19:00 26 июля

1. РОССИЯ НАНЕСЛА МАССИРОВАННЫЙ РАКЕТНЫЙ УДАР ПО ОДЕССКОЙ ОБЛАСТИ И НИКОЛАЕВУ — ПОПАЛИ В ПОРТ. Российские оккупанты атаковали ракетами Одесскую область, также обстрелу подвергся Николаев (подробнее).

2. УКРАИНА ГОТОВИТСЯ К МАСШТАБНОМУ НАСТУПЛЕНИЮ В ХЕРСОНСКОЙ ОБЛАСТИ — THE NEW YORK TIMES. Вооруженные Силы Украины готовятся к масштабному наступлению на российских оккупантов в Херсонской области (подробнее).

3. ОФИЦИАЛЬНО. СОВЕТ ЕС СОКРАТИТ ПОТРЕБЛЕНИЕ ГАЗА НА 15%, НО ЕСТЬ ИСКЛЮЧЕНИЯ. Сегодня, 26 июля, Совет ЕС достиг политического соглашения о добровольном сокращении спроса на природный газ на 15% этой зимой (подробнее).

4. ЛАВРИНОВИЧ И ГРИЩЕНКО ОБЪЯВЛЕНЫ В РОЗЫСК. Объявлены в государственный и международный розыск бывшие министры времен Виктора Януковича: экс-глава Минюста Александр Лавринович и экс-глава МИД Константин Грищенко (подробнее).

5. ГЕРМАНИЯ ПЕРЕДАЛА УКРАИНЕ РЕАКТИВНЫЕ СИСТЕМЫ ЗАЛПОВОГО ОГНЯ MARS II И ЕЩЕ САУ. Украина получила от Германии три реактивные системы залпового огня типа MARS II и несколько самоходных артиллерийских установок вдобавок к тем, что уже стоят на вооружении в ВСУ (подробнее).

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Вадим Ребрина

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