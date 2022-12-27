Пять главных новостей Украины и мира на 19:00 27 декабря

1. "Большая ошибка". Депутат Бундестага раскритиковала позицию Шольца по танкам для Украины

Глава оборонного комитета Бундестага Мари-Агнес Штрак-Циммерманн считает большой ошибкой отказ канцлера ФРГ Олафа Шольца поставлять Украине танки.

2. КСУ признал конституционным закон, обязывающий УПЦ МП изменить название

Конституционный суд Украины признал соответствующим Конституции закон, который обязывает Украинскую православную церковь Московского патриархата изменить название так, чтобы оно указывало на ее принадлежность России.

3. В Украину вернули тела 42 погибших бойцов

27 декабря в Украину вернули тела 42 погибших воинов, сообщил уполномоченный по вопросам лиц, пропавших без вести, Олег Котенко.

4. Минкульт будет рекомендовать не продлевать соглашение с УПЦ МП на аренду двух храмов Лавры

Минкульт будет рекомендовать Лаврскому заповеднику не продлевать соглашение с УПЦ МП на аренду Успенского собора и Трапезной церкви в Верхней Лавре, сообщил министр Александр Ткаченко.

5. Орбан демонстрирует патологическое пренебрежение к Украине и украинскому народу – МИД

МИД заявил, что "заявления премьер-министра Венгрии демонстрируют патологическое пренебрежение к Украине и украинскому народу, противостоящему российской агрессии".

Читайте также:

Сергій Бережний

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.