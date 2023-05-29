Пять главных новостей Украины и мира на 19:00 29 мая

1. НОЧЬЮ РОССИЯ АТАКОВАЛА УКРАИНУ РАКЕТАМИ И ДРОНАМИ. Ночью РФ выпустила по Украине до 40 ракет Х-101 с Ту-95МС и 35 дронов. Было попадание по военному объекту в Хмельницкой области. В Одессе загорелся порт. (подробнее)

2. ДНЕМ РОССИЯНЕ УДАРИЛИ ПО КИЕВУ БАЛЛИСТИЧЕСКИМИ И КРЫЛАТЫМИ РАКЕТАМИ. Около 11:30 россияне атаковали Киев и область ракетами "Искандер-М" и "Искандер-К". Все их сбила ПВО. Обломки упали на город. (подробнее)

3. БУДАНОВ В ОТВЕТ НА РАКЕТНУЮ АТАКУ РОССИЯН ЗАЯВИЛ, ЧТО ОНИ ПОЖАЛЕЮТ ОБ ЭТОМ. Начальник Главного управления разведки Министерства обороны Кирилл Буданов отреагировал на атаку россиян баллистическими ракетами по Украине. (подробнее)

4. СЫРСКИЙ ПОД БЕЛОГОРОВКОЙ: СКОРО ПРИДЕТ ВРЕМЯ АКТИВНЫХ НАСТУПАТЕЛЬНЫХ ДЕЙСТВИЙ. Командующий Сухопутными войсками Александр Сырский на Лиманском направлении встретился с командирами частей и подразделений, выполняющих задачи на наиболее "горячих точках" фронта, и сообщил, что "скоро состоятся активные наступательные действия". (подробнее)

5. РАДА СДЕЛАЛА 8 МАЯ ВЫХОДНЫМ ДНЕМ. Верховная Рада приняла закон, согласно которому 8 мая будет отмечаться День памяти и победы над нацизмом во Второй мировой войне 1939 – 1945 годов. Этот день будет выходным. (подробнее)

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