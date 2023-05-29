RU
RU
Новини
Політика
Суспільство
Світ
Надзвичайні події
Київ
Спорт
Новини регіонів
Бізнес
Економіка
Люди
Ідеї та кейси
ProГаз
UAExport
ТЕК
Авто
Транспорт
Нерухомість
Продовольство
FMCG
Новини компаній
Українська фактологія
Світ азарту
Фінанси
Економіка
Банки
Особисті гроші
Фондовий ринок
Конвертер валют
Валюта
Банківські метали
Обрати кредит онлайн
Новини компаній
Tech
Технології
Телеком
Гаджети
В Україні
Стартапи
Різне
Новини компаній
Life
Історії
Поради
Пояснення
Розваги
Досьє
Всі досьє
Персони
Компанії
Партії
Свята
Організації
Блоги
Спецпроєкти
Думки
Розсилки
Фото і відео
Промокоди
ОСАГО
Вакансії
Світ азарту
iGaming
LIGA.Радників
Автори
Редакція
Архів
ТВ-програма
RSS-канали

П'ять головних новин України та світу на 19:00 29 травня

Этот материал также доступен на русском
29.05.2023, 19:00
П'ять головних новин України та світу на 19:00 29 травня - Фото
Уламки збитої ракети (Фото: Віталій Кличко/Telegram)

1. ВНОЧІ РОСІЯ АТАКУВАЛА УКРАЇНУ РАКЕТАМИ І ДРОНАМИ. Вночі РФ випустила по Україні до 40 ракет Х-101 з Ту-95МС і 35 дронів. Було влучання у військовий об'єкт у Хмельницькій області. В Одесі сталася пожежа у порту. (докладніше)

2. ВДЕНЬ РОСІЯНИ ВДАРИЛИ ПО КИЄВУ БАЛІСТИЧНИМИ Й КРИЛАТИМИ РАКЕТАМИ. Близько 11:30 росіяни атакували Київ та область ракетами "Іскандер-М" та "Іскандер-К". Усі їх збила ППО. Уламки впали на місто. (докладніше)

3. БУДАНОВ У ВІДПОВІДЬ НА РАКЕТНУ АТАКУ РОСІЯН ЗАЯВИВ, ЩО ВОНИ ПОШКОДУЮТЬ ПРО ЦЕ. Начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони Кирило Буданов відреагував на атаку росіян балістичними ракетами в Україні. (докладніше)

4. СИРСЬКИЙ ПІД БІЛОГОРІВКОЮ: СКОРО НАСТАНЕ ЧАС АКТИВНИХ НАСТУПАЛЬНИХ ДІЙ. Командувач Сухопутних військ Олександр Сирський на Лиманському напрямку зустрівся з командирами частин та підрозділів, які виконують завдання на найбільш "гарячих точках" фронту, і повідомив, що "незабаром відбудуться активні наступальні дії". (докладніше)

5. РАДА ЗРОБИЛА 8 ТРАВНЯ ВИХІДНИМ ДНЕМ. Верховна Рада ухвалила закон, згідно з яким 8 травня відзначатиметься День пам'яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 1939-1945 років. Цього дня буде вихідний. (докладніше)

Читайте також текст дня: Підняти прапор над Кримом. Як і до чого готують Гвардію наступу

Наталія Медведєва
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.
головне за день
Ще по темі

Коментарі

Останні новини
Спецпроєкти
 