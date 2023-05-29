П'ять головних новин України та світу на 19:00 29 травня

1. ВНОЧІ РОСІЯ АТАКУВАЛА УКРАЇНУ РАКЕТАМИ І ДРОНАМИ. Вночі РФ випустила по Україні до 40 ракет Х-101 з Ту-95МС і 35 дронів. Було влучання у військовий об'єкт у Хмельницькій області. В Одесі сталася пожежа у порту. (докладніше)

2. ВДЕНЬ РОСІЯНИ ВДАРИЛИ ПО КИЄВУ БАЛІСТИЧНИМИ Й КРИЛАТИМИ РАКЕТАМИ. Близько 11:30 росіяни атакували Київ та область ракетами "Іскандер-М" та "Іскандер-К". Усі їх збила ППО. Уламки впали на місто. (докладніше)

3. БУДАНОВ У ВІДПОВІДЬ НА РАКЕТНУ АТАКУ РОСІЯН ЗАЯВИВ, ЩО ВОНИ ПОШКОДУЮТЬ ПРО ЦЕ. Начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони Кирило Буданов відреагував на атаку росіян балістичними ракетами в Україні. (докладніше)

4. СИРСЬКИЙ ПІД БІЛОГОРІВКОЮ: СКОРО НАСТАНЕ ЧАС АКТИВНИХ НАСТУПАЛЬНИХ ДІЙ. Командувач Сухопутних військ Олександр Сирський на Лиманському напрямку зустрівся з командирами частин та підрозділів, які виконують завдання на найбільш "гарячих точках" фронту, і повідомив, що "незабаром відбудуться активні наступальні дії". (докладніше)

5. РАДА ЗРОБИЛА 8 ТРАВНЯ ВИХІДНИМ ДНЕМ. Верховна Рада ухвалила закон, згідно з яким 8 травня відзначатиметься День пам'яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 1939-1945 років. Цього дня буде вихідний. (докладніше)

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