Пять главных новостей Украины и мира на 19:00 30 июля

1. В центре Москвы раздались взрывы. Россияне заявили об атаке дронов – фото, видео. В центре Москвы около 4 часов утра 30 июля раздались взрывы. Власти РФ заявили, что город атаковали два дрона, которые якобы удалось отразить средствам радиоэлектронной борьбы, но при этом они попали в небоскребы в деловом квартале Москва-Сити. Представитель командования ВС Украины Юрий Игнат не подтвердил, но и не опроверг причастность Украины к воздушной атаке на Москву.

2. "Самая горячая точка фронта". Россия усилила штурмовые действия в Марьинке – ВСУ. Россия в течение 29 июля усилила штурмовые действия в Марьинке, рассказал спикер Сил обороны Таврического направления Валерий Шершень. "Отмечаем наращивание интенсивности штурмовых действий противника в Марьинке. Речь идет о штурмовых отрядах "Шторм Z" с применением бронегрупп, особенно в направлении Александровка – Марьинка. Безусловно, это самая горячая точка фронта", – сказал он.

3. Зеленский ответил Ватикану: Украина – опора продовольственной безопасности, проблема в РФ. Папа римский Франциск 30 июля призвал Россию возобновить Черноморскую зерновую инициативу. Президент Владимир Зеленский поддержал его призыв и отметил, что Украина остается опорой мировой продовольственной безопасности.

4. В Пакистане взрыв на политическом митинге, сообщают о 40 погибших – Sky News. Около 40 человек погибли в Пакистане при взрыве во время митинга на окраине города Хара. Мероприятие проводили сторонники исламского лидера, который возглавляет партию из коалиционного правительства Пакистана.

5. Моряки РФ получили от ГУР "поздравления", которое хакнуло их телефоны – видео. Главное управление разведки "поздравило" военных моряков РФ с профессиональным праздником – на их телефоны пришло видео атак на российские корабли и вирус, который снимал конфиденциальную информацию.

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