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П'ять головних новин України та світу на 19:00 30 липня

Этот материал также доступен на русском
30.07.2023, 18:59
П'ять головних новин України та світу на 19:00 30 липня - Фото
Наслідки ударів дронів по Москві (Фото - УЗФ)

1. У центрі Москви пролунали вибухи. Росіяни заявили про атаку дронів – фото, відео. У центрі Москви близько 4 години ранку 30 липня пролунали вибухи. Влада РФ заявила, що місто атакувало два дрони, які нібито вдалося відобразити засобам радіоелектронної боротьби, але при цьому вони потрапили в хмарочоси в діловому кварталі Москва-Сіті. Представник командування ЗС України Юрій Ігнат не підтвердив, але не спростував причетність України до повітряної атаки на Москву.

2. "Найгарячіша точка фронту". Росія посилила штурмові дії у Мар'їнці – ЗСУРосія протягом 29 липня посилила штурмові дії у Мар'їнці, розповів речник Сил оборони Таврійського напрямку Валерій Шершень. "Відзначаємо нарощування інтенсивності штурмових дій противника в Мар'їнці. Йдеться про штурмові загони "Шторм Z" із застосуванням бронегруп, особливо у напрямку Олександрівка – Мар'їнка. Безумовно, це найгарячіша точка фронту", – сказав він.

3. Зеленський відповів Ватикану: Україна – опора продовольчої безпеки, проблема у РФ. Папа Римський Франциск 30 липня закликав Росію відновити Чорноморську зернову ініціативу Президент Володимир Зеленський підтримав його заклик та зазначив, що Україна залишається опорою світової продовольчої безпеки.

4. У Пакистані вибух на політичному мітингу повідомляють про 40 загиблих – Sky News. Близько 40 людей загинули у Пакистані під час вибуху під час мітингу на околиці міста Хара. Захід проводили прихильники ісламського лідера, який очолює партію з коаліційного уряду Пакистану.

5. Моряки РФ отримали від ГУР "привітання", яке хакнуло їх телефони – відео. Головне управління розвідки "привітало" військових моряків РФ із професійним святом – на їхні телефони надійшло відео атак на російські кораблі та вірус, який знімав конфіденційну інформацію.

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Сергій Бережний
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