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Пять главных новостей Украины и мира на 19:00 4 октября

Цей матеріал також доступний українською
04.10.2022, 19:00
Пять главных новостей Украины и мира на 19:00 4 октября - Фото
Владимир Зеленский (Фото: ОП)

1. "МЫ НЕ КОММЕНТАТОРЫ. МЫ В ИГРЕ". ТЕКСТ РЕЧИ ГЛАВЫ МИД БРИТАНИИ ЗА УКРАИНУ – THE INDEPENDENT. Великобритания имеет стратегическую выносливость, чтобы быть вместе с Украиной в ее освободительной войне против российских захватчиков до победы (подробнее).

2. ЗЕЛЕНСКИЙ ПОДПИСАЛ ДОКУМЕНТ ОБ ОТКАЗЕ ОТ ПЕРЕГОВОРОВ С ПУТИНЫМ. Президент Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета нацбезопасности и обороны, которым предусмотрен отказ от переговоров с российским диктатором Владимиром Путиным (подробнее).

3. БАЙДЕН БУДЕТ БАЛЛОТИРОВАТЬСЯ В ПРЕЗИДЕНТЫ США НА ВТОРОЙ СРОК – NBC NEWS. Президент США Джо Байден заявил, что намерен баллотироваться на второй срок (подробнее).

4. ЗЕЛЕНСКИЙ ИЗДАЛ УКАЗ О НИЧТОЖНОСТИ ПОДПИСАННЫХ ПУТИНЫМ БУМАГ ОБ УКРАИНСКИХ ТЕРРИТОРИЯХ. Президент Владимир Зеленский издал указ о ничтожности подписанных российским диктатором Владимиром Путиным "актов", нарушающих суверенитет и территориальную целостность Украины (подробнее).

5. УКРАИНСКИЕ СИЛЫ ОСВОБОДИЛИ ОТ РОССИЙСКИХ ОКУПАНТОВ УЖЕ 1534 НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТА. Украинские силы в целом освободили от российских оккупантов 1534 населенных пункта, из них 483 – в Харьковской области (подробнее).

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Вадим Ребрина
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