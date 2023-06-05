Пять главных новостей Украины и мира на 19:00 5 июня

1. Объявлен в международный розыск обвиняемый в коррупции депутат Трубицин. Депутат Киевского горсовета от Слуги народа Владислав Трубицын, обвиняемый в получении 1,39 млн грн взятки, объявлен в розыск. На прошлой неделе стало известно о выезде депутата за границу благодаря письму с подписью руководителя ГУР Кирилла Буданова (подробнее).

2. Закрытое укрытие. Охраннику готовят еще одно подозрение, о коммунистической символике. Прокуратура готовит еще одно подозрение охраннику поликлиники в Деснянском районе Киева, где из-за закрытого укрытия погибли три человека во время очередной ракетной атаки РФ 1 июня. Новое подозрение касается распространения коммунистической символики (подробнее).

3. ВСУ переходят к наступательным действиям на некоторых направлениях – Минобороны. Силы обороны переходят к наступательным действиям на некоторых направлениях, и это часть оборонной операции, которая продолжается с начала полномасштабного вторжения РФ. О "контрнаступлении" россияне активно вбрасывают, чтобы отвлечь внимание от поражения РФ под Бахмутом (подробнее).



4. "Калибры", "Кинжалы", "Искандеры". Что и сколько набивали над Киевом за май: инфографика. За май над столицей было сбито ориентировочно 65 крылатых ракет, семь "Кинжалов", 13 "Искандеров" и 169 дронов (подробнее).

5. Маляр об успехе ВСУ под Бахмутом: На разных направлениях есть продвижение до 1600 метров. На Бахмутском направлении Силы обороны наступают "широким фронтом", и есть продвижение на сотни метров на разных направлениях (подробнее).

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