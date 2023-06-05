П'ять головних новин України та світу на 19:00 5 червня

1. Оголошено в міжнародний розшук обвинуваченого в корупції депутата Трубіцина. Депутата Київської міськради від Слуги народу Владислава Трубіцина, обвинуваченого в одержанні 1,39 млн грн хабаря, оголошено в розшук. Минулого тижня стало відомо про виїзд депутата за кордон завдяки листу за підписом керівника ГУР Кирила Буданова (детальніше).

2. Зачинене укриття. Охоронцю готують ще одну підозру, щодо комуністичної символіки. Прокуратура готує ще одну підозру охоронцю поліклініки у Деснянському районі Києва, де через зачинене укриття загинули три людини під час чергової ракетної атаки РФ 1 червня. Нова підозра стосується поширення комуністичної символіки (детальніше).

3. ЗСУ переходять до наступальних дій на деяких напрямках – Міноборони. Сили оборони переходять до наступальних дій на деяких напрямках, і це є частиною оборонної операції, що триває з початку повномасштабного вторгнення РФ. Про "контрнаступ" росіяни активно вкидають, щоб відвернути увагу від поразки РФ під Бахмутом (детальніше).



4. "Калібри", "Кинджали", "Іскандери". Що і скільки назбивали над Києвом за травень: інфографіка. За травень над столицею було збито орієнтовно 65 крилатих ракет, сім "Кинджалів", 13 "Іскандерів" і 169 дронів (детальніше).

5. Маляр про успіх ЗСУ під Бахмутом: На різних напрямках є просування до 1600 метрів. На Бахмутському напрямку Сили оборони наступають "широким фронтом", і є просування на сотні метрів на різних напрямках (детальніше).

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