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Пять главных новостей Украины и мира на 19:00 9 января

Пять главных новостей Украины и мира на 19:00 9 января - Фото
09.01.2020, 19:00

Каждый день в 19:00 LIGA.net публикует главные новости дня. Ничего лишнего - только важное

1. УКРАИНА ИЗУЧАЕТ СЕМЬ ВЕРСИЙ КРУШЕНИЯ BOEING. Среди них: теракт, атака ЗРК, столкновение с дроном, взрыв двигателя. Версию о ракете Иран отвергает и говорит о возгорании двигателей. Украинские эксперты не соглсны: пожар возник не из-за двигателей. Источники Newsweek в Пентагоне, разведке Ирака и США заявили: самолет был сбит зенитной ракетной системой Ирана (подробнее).

2. ИНФЛЯЦИЯ РЕКОРДНО ЗАМЕДЛИЛАСЬ. По данным Госстата, в 2019 году она составила 4,1%. Последний раз такой низкий уровень инфляции был в 2013 году (подробнее).

3. ИРАН ОТВЕРГ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ТРАМПА О ПЕРЕГОВОРАХ. Постпред Ирана в ООН дал понять, что делать такие предложения на фоне ужесточения санкций - абсурд (подробнее).

4. НОВЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ В УКРСПЕЦЭКСПОРТЕ. Госкомпанию возглавил Вадим Ноздря. Это уже второй выходец из Istil Group Мохаммада Захура, перешедший в оборонную сферу (подробнее).

5. РОССИЯ ПЫТАЛАСЬ УБИТЬ БЫВШЕГО РАЗВЕДЧИКА ВСУ. В СБУ заявили, что предотвратили покушение в многоквартирном доме (подробнее).

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