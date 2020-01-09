Иран отказался от переговоров с США: сетуют на санкции

Маджид Тахт Раванчи (фото - ЕРА)

Власти Ирана отвергли призыв американского президента Дональда Трампа о сотрудничестве. Об этом объявил постоянный представитель Ирана в ООН Маджид Тахт Раванчи, пишет Deutsche Welle.

Он назвал предложение Трампа не заслуживающим доверия, так как паралелльно с такими заявлениями Трамп делает другие - об ужесточении санкций против Ирана.

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Постпред США при ООН Келли Крафт заявила ранее, что США готовы без каких-либо предварительных условий участвовать в серьезных переговорах с Ираном.

Сегодня ночью правительственный квартал в Багдаде ("Зеленая зона") обстреляли самодельными ракетами. Кто это сделал и откуда, неизвестно.