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Иран отказался от переговоров с США: сетуют на санкции

Иран отказался от переговоров с США: сетуют на санкции - Фото
Маджид Тахт Раванчи (фото - ЕРА)
09.01.2020, 11:59

Несмотря на относительную разрядку напряженности за последние сутки в паре США-Иран, в Тегеране не спешат говорить о примирении

Власти Ирана отвергли призыв американского президента Дональда Трампа о сотрудничестве. Об этом объявил постоянный представитель Ирана в ООН Маджид Тахт Раванчи, пишет Deutsche Welle.

Он назвал предложение Трампа не заслуживающим доверия, так как паралелльно с такими заявлениями Трамп делает другие - об ужесточении санкций против Ирана.

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Постпред США при ООН Келли Крафт заявила ранее, что США готовы без каких-либо предварительных условий участвовать в серьезных переговорах с Ираном.

Сегодня ночью правительственный квартал в Багдаде ("Зеленая зона") обстреляли самодельными ракетами. Кто это сделал и откуда, неизвестно.

  • В ночь с 7 на 8 января Иран нанес ракетные удары по объектам США и международной коалиции в Ираке. Это стало ответом на убийство иранского генерала Касема Сулеймани.
  • Иран уверяет, что в результате атак погибли около 80 военных США и более 200 были ранены. Пентагон это опровергает.
  • Президент США Трамп пообещал новые жесткие санкции против Ирана.
  • МИД Ирана назвал ракетную атаку "самообороной в соответствии со статьей 51 Устава ООН" и заявил, что не хочет эскалации конфликта.
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Иран ракетный удар Маджид Тахт Раванчи
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