Пять главных новостей Украины и мира на 21:00 18 марта

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1. Мобилизация. Нардеп: Комитет рассмотрел 870 правок, процесс медленный, потому что много популизма. Комитет Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки рассмотрел 870 поправок к законопроекту о мобилизации. Об этом LIGA.net рассказал нардеп от Слуги народа, член профильного комитета Федор Вениславский (подробнее).

2. Легион Свобода России назвал потери оккупантов в Белгородской и Курской областях – сводка. В Легионе Свобода России назвали потери оккупантов за несколько дней операции в Белгородской и Курской областях — добровольцы заявляют, что враг понес огромные потери в живой силе и технике. По состоянию на утро 18 марта потери армии России в приграничье составили: 613 убитыми, 829 ранеными, еще 27 захватчиков попали в плен (подробнее).

3. Проблемные Telegram-каналы. СБУ: Мониторим интернет и делимся данными с властью – документ. Служба безопасности Украины сообщила, что на постоянной основе проводит мониторинг интернета для выявления угроз национальной безопасности и делится соответствующей информацией с заинтересованными органами исполнительной власти. Однако в спецслужбе не ответили, посылался ли список "проблемных" каналов в компанию Telegram. Об этом говорится в ответе СБУ на запрос LIGA.net (подробнее).

4. Трампа спросили, что будет с войной, если его изберут президентом. Ответил об оружии и Путине. 45-й президент США Дональд Трамп надеется, что ему не придется что-то решать по поводу российско-украинской войны, если он победит на выборах. Трампа спросили, продолжит ли он помогать Украине оружием и позволит ли в случае чего России оккупировать украинские территории. Он ответил: "Надеюсь, что до этого не дойдет" (подробнее).

5. Россияне снова атаковали Украину "шахедами". ПВО уничтожила 17 дронов из 22. В ночь на 18 марта российские оккупационные войска атаковали Украину 22 ударными беспилотниками, Силам противовоздушной обороны удалось сбить 17 из них, сообщили в Воздушных силах ВСУ. По словам военных, враг запускал "шахеды" с территории Приморско-Ахтарска в России (подробнее).

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