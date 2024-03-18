П'ять головних новин України та світу на 21:00 18 березня

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1. Мобілізація. Нардеп: Комітет розглянув 870 правок, процес повільний, бо багато популізму. Комітет Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки розглянув 870 правок до законопроєкту про мобілізацію. Про це LIGA.net розповів нардеп від Слуги народу, член профільного комітету Федір Веніславський (детальніше).

2. Легіон Свобода Росії назвав втрати окупантів у Бєлгородській та Курській областях — зведення. У Легіоні Свобода Росії назвали втрати окупантів за кілька днів операції у Бєлгородській та Курській областях — добровольці заявляють, що ворог зазнав величезних втрат у живій силі та техніці. Станом на ранок 18 березня втрати армії Росії в прикордонні склали: 613 вбитими, 829 пораненими, ще 27 загарбників потрапили в полон (детальніше).

3. Проблемні Telegram-канали. СБУ: Моніторимо інтернет та ділимося даними з владою – документ. Служба безпеки України повідомила, що на постійній основі здійснює моніторинг інтернету для виявлення загроз національній безпеці та ділиться відповідною інформацією з зацікавленими органами виконавчої влади. Однак у спецслужбі не відповіли, чи надсилався список "проблемних" каналів до компанії Telegram. Про це йдеться у відповіді СБУ на запит LIGA.net (детальніше).

4. Трампа запитали, що буде з війною, якщо його оберуть президентом. Відповів про зброю та Путіна. 45-й президент США Дональд Трамп сподівається, що йому не доведеться щось вирішувати щодо російсько-української війни, якщо він переможе на виборах. Трампа запитали, чи продовжить він допомагати Україні зброєю та чи дозволить у разі чого Росії й далі окуповувати українські території. Він відповів: "Сподіваюсь, що до цього не дійде" (детальніше).

5. Росіяни знову атакували Україну "шахедами". ППО знищила 17 дронів з 22. У ніч проти 18 березня російські окупаційні війська атакували Україну 22 ударними безпілотниками, Силам протиповітряної оборони вдалося збити 17 з них, повідомили у Повітряних силах ЗСУ. За словами військових, ворог запускав "шахеди" з території Приморсько-Ахтарська у Росії (детальніше).

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