Пять главных новостей Украины и мира на 21:00 26 мая

Россия собирает группировку возле Сумской области, Швеция за, но Германия против ударов западным оружием по РФ и другие новости

САУ Archer (Иллюстративное фото: Генштаб ВСУ)

1. Зеленский: Россия собирает наступательную группировку на территории Сумской области. Президент Владимир Зеленский сообщил, что Россия собирает наступательную группировку возле Сумской области. О том, что сумское направление может быть следующим для атаки РФ, говорят уже несколько недель (подробнее).

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2. Швеция об ударах западным оружием по России: Украина имеет право на это. Швеция считает, что Украина имеет право вести военные действия на территории России, если они не нарушают законы войны. Об этом заявил министр обороны страны Пол Йонсон. Швеция поддерживает международное право и право Украины на защиту, отметил чиновник (подробнее).

3. Шольц против ударов западным оружием по России. Немецкий канцлер Олаф Шольц против использования Украиной западного оружия для ударов по территории России. Также он добавил, что целью его политики по отношению к Украине является "не допустить, чтобы это стало большой войной" (подробнее).

4. Российский удар по Эпицентру в Харькове. В средоточии взрывов было по меньшей мере 20 человек – видео. 25 мая во время российского удара по гипермаркету "Эпицентр" в Харькове в средоточии взрывов находилось по меньшей мере 20 человек. Это удалось узнать по видео с камер наблюдения, сообщила областная прокуратура (подробнее).

5. Зеленский из Харькова обратился к Байдену и Си: Поддержите Саммит мира участием. Президент Зеленский призвал президента США Джо Байдена и лидера Китая Си Цзиньпина принять участие в Саммите мира 15-16 июня. Свое обращение к ним Зеленский записал на пепелище типографии в Харькове, разрушенной в результате российского удара (подробнее).

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