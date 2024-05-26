П’ять головних новин України та світу на 21:00 26 травня

Росія збирає угруповання біля Сумщини, Швеція за, але Німеччина проти ударів західною зброєю по РФ та інші новини

САУ Archer (Ілюстративне фото: Генштаб ЗСУ)

1. Зеленський: Росія збирає наступальне угруповання біля Сумської області. Президент Володимир Зеленський повідомив, що Росія збирає наступальне угруповання біля Сумської області. Про те, що сумський напрямок може бути наступним для атаки РФ, говорять уже кілька тижнів (детальніше).

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2. Швеція про удари західною зброєю по Росії: Україна має право на це. Швеція вважає, що Україна має право вести воєнні дії на території Росії, якщо вони не порушують закони війни. Про це заявив міністр оборони країни Пол Йонсон. Швеція підтримує міжнародне право та право України на захист, зазначив посадовець (детальніше).

3. Шольц проти ударів західною зброєю по Росії. Німецький канцлер Олаф Шольц проти використання Україною західної зброї для ударів по території Росії. Також він додав, що метою його політики щодо України є "не допустити, щоб це стало великою війною" (детальніше).

4. Російський удар по Епіцентру в Харкові. В осередку вибухів було щонайменше 20 людей – відео. 25 травня під час російського удару по гіпермаркету "Епіцентр" у Харкові в осередку вибухів перебувало щонайменше 20 осіб. Це вдалося дізнатися за відео з камер спостереження, повідомила обласна прокуратура (детальніше).

5. Зеленський із Харкова звернувся до Байдена і Сі: Підтримайте Саміт миру участю. Президент Зеленський закликав президента США Джо Байдена і лідера Китаю Сі Цзіньпіна взяти участь у Саміті миру 15-16 червня. Своє звернення до них Зеленський записав на згарищі друкарні у Харкові, зруйнованої внаслідок російського удару (детальніше).

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