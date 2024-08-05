Пять главных новостей Украины и мира на 21:00 5 августа

Мали разорвало дипломатические отношения с Украиной, Силы обороны уничтожили российский Су-34 во время удара по "Морозовску" и другие новости

Президент Мали Тиемоко Мейлиет Коне (Иллюстративное фото: Afolabi Sotunde/EPA)

1. Власти Мали обвинили Украину в поддержке повстанцев и разрывают дипотношения. Переходное правительство Республики Мали решило разорвать дипломатические отношения с Украиной из-за поддержки действий повстанцев-туарегов, недавно разгромивших колонну малийских военных и российских наемников террористической Группы Вагнера. Об этом говорится в коммюнике малийской хунты, которое опубликовали Министерство управления территориями и децентрализации, а также представитель правительства Мали Абдулае Майга (подробнее).

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2. Силы обороны ударили по аэродрому "Морозовск": Россия недосчитается Су-34. Главное управление разведки Министерства обороны подтвердило уничтожение российского Су-34 и склада боекомплектов после удара по российскому аэродрому "Морозовск" в Ростовской области 3 августа. Об этом написала пресс-служба ГУР (подробнее).

3. Демографический кризис. Смертность в Украине втрое превысила рождаемость. За первое полугодие 2024 года в Украине умерло 250 972 человека, что втрое превысило количество новорожденных – 87 655 детей. Рождаемость сократилась на 9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщает Опендатабот со ссылкой на данные Министерства юстиции (подробнее).

4. Украина получила серебряную медаль в спортивной гимнастике на Олимпиаде: как выступил Илья Ковтун. Украинский гимнаст Илья Ковтун завоевал серебро на Олимпийских играх-2024 в упражнениях на параллельных брусьях. Об этом стало известно из результатов соревнований (подробнее).

5. Украина получила современную модификацию F-16 с новейшей авионикой и радарами – нардеп. Первые истребители F-16, которые Украина получила от западных партнеров, — это современная модификация с новейшей авионикой и радарами. Об этом рассказал заместитель председателя комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Егор Чернев (подробнее).

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