П’ять головних новин України та світу на 21:00 5 серпня

Малі розірвало дипломатичні відносини з Україною, Сили оборони знищили російський Су-34 під час удару по "Морозовську" та інші новини

Президент Малі Тіемоко Мейлієт Коне (Ілюстративне фото: Afolabi Sotunde/EPA)

1.Влада Малі звинуватила Україну у підтримці повстанців та розриває дипвідносини. Перехідний уряд Республіки Малі вирішив розірвати дипломатичні відносини з Україною через підтримку дій повстанців-туарегів, які нещодавно розгромили колону малійських військових та російських найманців терористичної Групи Вагнера. Про це йдеться у комюніке малійської хунти, яке опублікували Міністерство управління територіями та децентралізації, а також речник уряду Малі Абдулає Майга (детальніше).

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2. Сили оборони вдарили по аеродрому "Морозовськ": Росія недорахується Су-34. Головне управління розвідки Міністерства оборони підтвердило знищення російського Су-34 та складу боєкомплектів після удару по російському аеродрому "Морозовськ" у Ростовській області 3 серпня. Про це написала пресслужба ГУР (детальніше).

3. Демографічна криза. Смертність в Україні утричі перевищила народжуваність. За перше півріччя 2024 року в Україні померло 250 972 особи, що утричі перевищило кількість новонароджених – 87 655 дітей. Народжуваність скоротилась на 9%, порівнюючи з аналогічним періодом минулого року. Про це повідомляє Опендатабот із посиланням на дані Міністерства юстиції (детальніше).

4. Україна здобула срібну медаль у спортивній гімнастиці на Олімпіаді: як виступив Ілля Ковтун. Український гімнаст Ілля Ковтун здобув срібло на Олімпійських іграх-2024 у вправах на паралельних брусах. Про це стало відомо із результатів змагань (детальніше).

5. Україна отримала сучасну модифікацію F-16 із новітньою авіонікою і радарами – нардеп. Перші винищувачі F-16, які Україна отримала від західних партнерів, — це сучасна модифікація з новітньою авіонікою та радарами. Про це розказав заступник голови комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Єгор Чернєв (детальніше).

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