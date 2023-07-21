Рада рассмотрит заявление об увольнении Ткаченко с поста министра на ближайшем заседании
21.07.2023, 17:05
Александр Ткаченко (Фото: Валентина Полищук/LIGA.net)
В Верховную Раду поступило заявление от Александра Ткаченко об увольнении с должности министра культуры и информационной политики по собственной инициативе. Об этом сообщил спикер украинского парламента Руслан Стефанчук.
Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости
Он сообщил, что заявление Ткаченко будет рассмотрено на ближайшем пленарном заседании.
СПРАВКА. 13 июля 2023 года Рада приняла закон о выделении почти 574 млн грн на завершение строительства музея Голодомора, что вызвало возмущение и дискуссии насчет целесообразности таких расходов во время полномасштабной войны, когда общество через волонтеров не успевает зарабатывать на/закрывать потребности Сил обороны в, например, FPV-дронах-камикадзе, БпЛА для разведки, автомобилях и другом.
Ткаченко сказал, что считает уместными такие расходы. Споры в обществе вызвал также тризуб, который вместо герба СССР будет на щите монумента "Родина-мать". Это будет стоить 28 млн грн (что, по мнению волонтеров и военных, которые суммы денег оценивают в полезных для фронта закупках, равноценно ~1000 FPV-дронам для уничтожения оккупантов), однако деньги на замену символики предоставят доноры и меценаты. Еще один скандал возник из-за новости, что режиссер Юрий Горбунов будет снимать за 33 млн грн государственных средств комедийный сериал "Пгт Ингулец".
Ткаченко сказал, что считает уместными такие расходы. Споры в обществе вызвал также тризуб, который вместо герба СССР будет на щите монумента "Родина-мать". Это будет стоить 28 млн грн (что, по мнению волонтеров и военных, которые суммы денег оценивают в полезных для фронта закупках, равноценно ~1000 FPV-дронам для уничтожения оккупантов), однако деньги на замену символики предоставят доноры и меценаты. Еще один скандал возник из-за новости, что режиссер Юрий Горбунов будет снимать за 33 млн грн государственных средств комедийный сериал "Пгт Ингулец".
- 20 июля Зеленский предложил Шмыгалю найти замену Ткаченко. Президент заявил, что во время войны максимум внимания государства и ресурсов должно быть направлено на оборонные нужды.
- Ткаченко удивился словам президента, но сообщил, что 20 июля сам принес Шмыгалю заявление об отставке. Ткаченко настаивает, что культура во время войны важна, "потому что это война не только за территории, но и за людей, а люди – это наша память, история, язык, творчество, несмотря на войну, наследие и прошлое ради будущего".
Читайте также: "Жертва политического шторма". В Слуге народа не согласны с отставкой Ткаченко
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Последние новости
Комментарии