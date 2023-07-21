Рада розгляне заяву про звільнення Ткаченка з посади міністра на найближчому засіданні
21.07.2023, 17:05
Олександр Ткаченко (Фото: Валентина Поліщук/LIGA.net)
До Верховної Ради надійшла заява від Олександра Ткаченка про звільнення з посади міністра культури та інформаційної політики за власною ініціативою. Про це повідомив спікер українського парламенту Руслан Стефанчук.
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Він повідомив, що заява Ткаченка буде розглянута на найближчому пленарному засіданні.
ДОВІДКА. 13 липня 2023 року Рада ухвалила закон про виділення майже 574 млн грн на завершення будівництва музею Голодомору, що викликало обурення та дискусії щодо доцільності таких витрат під час повномасштабної війни, коли суспільство через волонтерів не встигає заробляти на/закривати потреби Сил оборони у, наприклад, FPV-дронах-камікадзе, БпЛА для розвідки, автівках тощо.
Ткаченко сказав, що вважає доречними такі витрати. Суперечки в суспільстві викликав також тризуб, який замість герба СРСР будуть встановлювати на щит монумента "Батьківщина-мати". На це піде 28 млн грн (що, на думку волонтерів та військових, які суми грошей оцінюють у корисних для фронту закупівлях, рівноцінно ~1000 FPV-дронам для знищення окупантів), однак гроші на заміну символіки нададуть донори та меценати. Ще один скандал виник через новину про те, що режисер Юрій Горбунов зніматиме за 33 млн грн державних коштів комедійний серіал "Смт Інгулець".
Ткаченко сказав, що вважає доречними такі витрати. Суперечки в суспільстві викликав також тризуб, який замість герба СРСР будуть встановлювати на щит монумента "Батьківщина-мати". На це піде 28 млн грн (що, на думку волонтерів та військових, які суми грошей оцінюють у корисних для фронту закупівлях, рівноцінно ~1000 FPV-дронам для знищення окупантів), однак гроші на заміну символіки нададуть донори та меценати. Ще один скандал виник через новину про те, що режисер Юрій Горбунов зніматиме за 33 млн грн державних коштів комедійний серіал "Смт Інгулець".
- 20 липня Зеленський запропонував Шмигалю знайти заміну Ткаченку. Президент заявив, що під час війни максимум уваги держави та ресурсів має бути спрямовано на оборонні потреби.
- Ткаченко здивувався словам президента, але повідомив, що 20 липня сам приніс Шмигалю заяву про відставку. Ткаченко наполягає, що культура під час війни важлива, "бо це війна не лише за території, а за людей, а люди – це наша пам'ять, історія, мова, творчість попри війну, спадщина та минуле заради майбутнього".
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