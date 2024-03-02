Размещение войск НАТО в Украине. Климкин: Думаю, что это будет. Другой возможности нет

Климкин заявил, что не видит другой возможности обеспечить безопасность Украины до вступления в НАТО

Павел Климкин (Фото: Валентина Полищук/LIGA.net)

Министр иностранных дел в 2014-2019 годах Павел Климкин считает, что в будущем в Украине будут размещены войска западных стран, что допустил президент Франции Эмманюэль Макрон. Об этом он сообщил в интервью LIGA.net.

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По его словам, заявление Макрона стоит внести в учебники по коммуникации, так как это пример, как легализовать в публичном пространстве непростую политическую тему.

"Это старая дискуссия, она велась непублично. Некоторые страны готовы говорить более жестким языком, другие пытаются "петлять". Французы — одни из тех, кто последовательно ведет эту дискуссию. Макрон собрал саммит, чтобы вбросить это в публичное пространство, одна из целей", — сказал Климкин.

Он отметил, что вокруг этого будет много непростых вопросов, так как консенсуса партнеров нет и не будет в ближайшее время из-за боязни прямого конфликта с Россией в НАТО.

"Предусматривается, что если будет постоянное прекращение огня, то возможно рассмотрение размещения войск и инфраструктуры. Они могут тренировать, обслуживать западное оружие. Если тут будут западные силы, то любые удары по территории России и оккупированным территориям будут вызывать ответную реакцию. Решения мы будем принимать в координации с союзниками", — заявил экс-министр.

Дипломат высказал мнение, что размещение западных войск в Украине в будущем произойдет.

"Я не вижу другой возможности обеспечить безопасность до вступления в НАТО, так как вопрос интеграции в Альянс может откладываться", — резюмировал он.

Ранее французский лидер Макрон заявил, что в контексте отправления сухопутных войск НАТО в Украину "не следует ничего исключать". Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг сказал, что Альянс не намерен отправлять своих военных в Украину.

Чехия и Польша не рассматривают возможность ввода войск в Украину. Об этом заявили во вторник премьер-министры Петр Фиала и Дональд Туск.

Канцлер Германии Олаф Шольц и спикер премьера Великобритании Риши Сунака заявили, что их страны не отправят войска в Украину.

Впоследствии Испания и Италия не согласились с предложением Франции направить европейские сухопутные войска в Украину. В итальянском Министерстве иностранных дел, в частности, считают это предложение "идеей Макрона".

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