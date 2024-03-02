Розміщення військ НАТО в Україні. Клімкін: Думаю, що це буде. Іншої можливості немає
Міністр закордонних справ у 2014-2019 роках Павло Клімкін вважає, що у майбутньому в Україні будуть розміщені війська західних країн, що допустив президент Франції Емманюель Макрон. Про це він повідомив в інтерв'ю LIGA.net.
За його словами, заяву Макрона варто внести до підручників з комунікації, оскільки це приклад, як легалізувати у публічному просторі непросту політичну тему.
"Це стара дискусія, вона велася непублічно. Деякі країни готові говорити жорсткішою мовою, інші намагаються "петляти". Французи – одні з тих, хто послідовно веде цю дискусію. Макрон зібрав саміт, щоб вкинути це у публічний простір, одна з цілей", – сказав Клімкін.
Він зазначив, що навколо цього буде багато непростих питань, оскільки консенсусу партнерів немає і не буде найближчим часом через побоювання прямого конфлікту з Росією в НАТО.
"Передбачається, що якщо буде постійне припинення вогню, то можливим є розгляд розміщення військ та інфраструктури. Вони можуть тренувати, обслуговувати західну зброю. Якщо тут будуть західні сили, то будь-які удари по території Росії та окупованим територіям викликатимуть реакцію у відповідь. Рішення ми ухвалюватимемо в координації із союзниками", — заявив ексміністр.
Дипломат висловив думку, що розміщення західних військ в Україні у майбутньому відбудеться.
"Я не бачу іншої можливості забезпечити безпеку до вступу до НАТО, оскільки питання інтеграції до Альянсу може відкладатися", – резюмував він.
Раніше французький лідер Макрон заявив, що в контексті відправлення сухопутних військ НАТО до України "не слід нічого виключати". Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг сказав, що Альянс не має наміру відправляти своїх військових до України.
- Чехія та Польща не розглядають можливість введення військ в Україну. Про це заявили у вівторок прем'єр-міністри Петро Фіала та Дональд Туск.
- Канцлер Німеччини Олаф Шольц та речник прем'єра Британії Ріші Сунака заявили, що їхні країни не відправлять війська в Україну.
- Згодом Іспанія та Італія не погодились із пропозицією Франції направити європейські сухопутні війська в Україну. В італійському Міністерстві закордонних справ, зокрема, вважають цю пропозицію "ідеєю Макрона".
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