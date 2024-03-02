Розміщення військ НАТО в Україні. Клімкін: Думаю, що це буде. Іншої можливості немає
Павло Клімкін (Фото: Валентина Поліщук/LIGA.net)

Міністр закордонних справ у 2014-2019 роках Павло Клімкін вважає, що у майбутньому в Україні будуть розміщені війська західних країн, що допустив президент Франції Емманюель Макрон. Про це він повідомив в інтерв'ю LIGA.net.

За його словами, заяву Макрона варто внести до підручників з комунікації, оскільки це приклад, як легалізувати у публічному просторі непросту політичну тему.

"Це стара дискусія, вона велася непублічно. Деякі країни готові говорити жорсткішою мовою, інші намагаються "петляти". Французи – одні з тих, хто послідовно веде цю дискусію. Макрон зібрав саміт, щоб вкинути це у публічний простір, одна з цілей", – сказав Клімкін.

Він зазначив, що навколо цього буде багато непростих питань, оскільки консенсусу партнерів немає і не буде найближчим часом через побоювання прямого конфлікту з Росією в НАТО.

"Передбачається, що якщо буде постійне припинення вогню, то можливим є розгляд розміщення військ та інфраструктури. Вони можуть тренувати, обслуговувати західну зброю. Якщо тут будуть західні сили, то будь-які удари по території Росії та окупованим територіям викликатимуть реакцію у відповідь. Рішення ми ухвалюватимемо в координації із союзниками", — заявив ексміністр.

Дипломат висловив думку, що розміщення західних військ в Україні у майбутньому відбудеться.

"Я не бачу іншої можливості забезпечити безпеку до вступу до НАТО, оскільки питання інтеграції до Альянсу може відкладатися", – резюмував він.

Раніше французький лідер Макрон заявив, що в контексті відправлення сухопутних військ НАТО до України "не слід нічого виключати". Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг сказав, що Альянс не має наміру відправляти своїх військових до України.

  • Чехія та Польща не розглядають можливість введення військ в Україну. Про це заявили у вівторок прем'єр-міністри Петро Фіала та Дональд Туск.
  • Канцлер Німеччини Олаф Шольц та речник прем'єра Британії Ріші Сунака заявили, що їхні країни не відправлять війська в Україну.
  • Згодом Іспанія та Італія не погодились із пропозицією Франції направити європейські сухопутні війська в Україну. В італійському Міністерстві закордонних справ, зокрема, вважають цю пропозицію "ідеєю Макрона".

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