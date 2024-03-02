Розміщення військ НАТО в Україні. Клімкін: Думаю, що це буде. Іншої можливості немає

Клімкін заявив, що не бачить іншої можливості забезпечити безпеку України до вступу до НАТО

Павло Клімкін (Фото: Валентина Поліщук/LIGA.net)

Міністр закордонних справ у 2014-2019 роках Павло Клімкін вважає, що у майбутньому в Україні будуть розміщені війська західних країн, що допустив президент Франції Емманюель Макрон. Про це він повідомив в інтерв'ю LIGA.net.

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За його словами, заяву Макрона варто внести до підручників з комунікації, оскільки це приклад, як легалізувати у публічному просторі непросту політичну тему.

"Це стара дискусія, вона велася непублічно. Деякі країни готові говорити жорсткішою мовою, інші намагаються "петляти". Французи – одні з тих, хто послідовно веде цю дискусію. Макрон зібрав саміт, щоб вкинути це у публічний простір, одна з цілей", – сказав Клімкін.

Він зазначив, що навколо цього буде багато непростих питань, оскільки консенсусу партнерів немає і не буде найближчим часом через побоювання прямого конфлікту з Росією в НАТО.

"Передбачається, що якщо буде постійне припинення вогню, то можливим є розгляд розміщення військ та інфраструктури. Вони можуть тренувати, обслуговувати західну зброю. Якщо тут будуть західні сили, то будь-які удари по території Росії та окупованим територіям викликатимуть реакцію у відповідь. Рішення ми ухвалюватимемо в координації із союзниками", — заявив ексміністр.

Дипломат висловив думку, що розміщення західних військ в Україні у майбутньому відбудеться.

"Я не бачу іншої можливості забезпечити безпеку до вступу до НАТО, оскільки питання інтеграції до Альянсу може відкладатися", – резюмував він.

Раніше французький лідер Макрон заявив, що в контексті відправлення сухопутних військ НАТО до України "не слід нічого виключати". Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг сказав, що Альянс не має наміру відправляти своїх військових до України.

Чехія та Польща не розглядають можливість введення військ в Україну. Про це заявили у вівторок прем'єр-міністри Петро Фіала та Дональд Туск.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц та речник прем'єра Британії Ріші Сунака заявили, що їхні країни не відправлять війська в Україну.

Згодом Іспанія та Італія не погодились із пропозицією Франції направити європейські сухопутні війська в Україну. В італійському Міністерстві закордонних справ, зокрема, вважають цю пропозицію "ідеєю Макрона".

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