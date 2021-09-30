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Разумков рассказал, как переходил с президентом на повышенные тона в "жестких дискуссиях"

Цей матеріал також доступний українською
30.09.2021, 11:17
Разумков рассказал, как переходил с президентом на повышенные тона в
Фото: пресс-служба Верховной Рады

Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков рассказал в интервью Украинской правде, что с президентом Владимиром Зеленским у него были "жесткие дискуссии", во время которых переходили на повышенные тона, но, по словам Разумкова, "не критично".

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"Я бы даже не сказал, что это оппозиционность, это другая мысль. По-разному. Бывали более жесткие дискуссии, бывали менее жесткие", – заявил председатель Рады.

На вопрос, переходили ли на повышенные тона, ответил, что "такое было".

"И такое было, но не критично, назовем это так", – сказал Разумков.

При этом глава Рады не уточнил, по каким именно темам были "жесткие" дискуссии с Зеленским.

"Смотрите, разные случаи были. Я не припомню сейчас точно, какие вопросы мы обсуждали. Но я всегда считаю дискуссию правильной вещью. И не всегда я прав. И тебе нужно слушать", – сказал он.

Также читайте мнение: "Точка невозврата пройдена". Устоит ли Разумков в борьбе с офисом Зеленского

Владислава Михайленко
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верховная рада Владимир Зеленский спикер Дмитрий Разумков
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