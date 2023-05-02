UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Реакция с Банковой на интервью подельницы Путина Львовой-Беловой: Вспомните Ильзу Кох

Цей матеріал також доступний українською
02.05.2023, 13:51
Реакция с Банковой на интервью подельницы Путина Львовой-Беловой: Вспомните Ильзу Кох - Фото
Мария Львова-Белова в интервью VICE (скриншот)

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил в комментарии LIGA.net, что детский омбудсмен РФ Мария Львова-Белова, которую Международный уголовный суд подозревает в причастности к масштабному похищению украинских детей, выполняет свою часть задачи геноцидной политики России: уничтожить идентичность украинцев через попытку сделать из этих детей "россиян".

Объясняем сложные вещи простыми словами – подписывайся на наш YouTube

1 мая 2023 года на ресурсе VICE News, переживающем не лучшие времена, было опубликовано "интервью" со Львовой-Беловой, в котором она высмеивает решение МУС и обвинения, рассказывая, как "спасает" украинских детей.

По словам Подоляка, одна из соавторов концепции массовой детской депортации является "идеальной иллюстрацией "русского мира", которая якобы "с непониманием" говорит – "а почему вы нам запрещаете убивать, похищать, депортировать?", причем делает это "с вызовом – "что вы мне сделаете?"

Он считает, что "этот конкретный психотип женского типа периодически проявляет себя для исторической фиксации определенного излома человечества".

Читайте также: "Звонок Путину", изнасилования, казни и кастрации: отчет ООН о военных преступлениях РФ

Чиновник с Банковой провел параллели с нацистками Третьего рейха – Ильзой Кох, ауфзеерин СС, женой коменданта концлагеря Бухенвальд, и Ирмой Грезе, также надзирательницей лагерей смерти Равенсбрюк, Освенцим и Берген-Бельзен.

"Предлагаю обратить внимание на Грезе или Кох. А потом еще раз внимательно присмотреться к риторике, манере действовать и аргументации Львовой-Беловой. Просто нужно называть вещи своими именами", – отметил он.

СПРАВКА. 17 марта 2023 года Международный уголовный суд в Гааге выдал ордер на арест российского диктатора Владимира Путина и уполномоченной по правам ребенка в РФ Марии Львовой-Беловой. МУС считает, что есть основания полагать, что каждый подозреваемый несет ответственность за военное преступление незаконной депортации населения и незаконного перемещения населения с оккупированных территорий Украины в РФ в ущерб украинским детям. Что будет дальше.

Главный коммуникатор Банковой напомнил: украинские дети, которым "промывает мозги" страна-оккупант, "не осознали себя вдруг частью России: это дети, чьи родители были убиты Россией, дети, которых забрали у живых родителей, дети, пытающиеся самостоятельно покинуть территорию РФ, но их не выпускают".

"Потому что она [РФ] пришла именно за этим – за уничтожением идентичности, за депортациями украинцев... за заселением оккупированных территорий российскими переселенцами. Это была продуманная система, которая начала воплощаться в жизнь еще в 2014 в Крыму", – сказал он.

Подоляк напомнил, что депортация, незаконное усыновление похищенных детей и вообще насильственное перемещение детей из одной этнической группы в другую является признаком преступления геноцида.

Читайте также: Россияне жестоко убивают военнопленных после допроса: перехват разговора палача

Публикация VICE вызвала волну возмущения в соцсетях со стороны друзей Украины: люди поражены, как можно было отправиться в Москву и дать подозреваемой в военных преступлениях публичную площадку для распространения российской пропаганды и дезинформации.

Євген Пилипенко, Юрій Смірнов
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
война дети гаага геноцид скандал депортация реакция международный уголовный суд михаил подоляк Мария Львова-Белова VICE
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 