Реакция с Банковой на интервью подельницы Путина Львовой-Беловой: Вспомните Ильзу Кох

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил в комментарии LIGA.net, что детский омбудсмен РФ Мария Львова-Белова, которую Международный уголовный суд подозревает в причастности к масштабному похищению украинских детей, выполняет свою часть задачи геноцидной политики России: уничтожить идентичность украинцев через попытку сделать из этих детей "россиян".

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1 мая 2023 года на ресурсе VICE News, переживающем не лучшие времена, было опубликовано "интервью" со Львовой-Беловой, в котором она высмеивает решение МУС и обвинения, рассказывая, как "спасает" украинских детей.

По словам Подоляка, одна из соавторов концепции массовой детской депортации является "идеальной иллюстрацией "русского мира", которая якобы "с непониманием" говорит – "а почему вы нам запрещаете убивать, похищать, депортировать?", причем делает это "с вызовом – "что вы мне сделаете?"

Он считает, что "этот конкретный психотип женского типа периодически проявляет себя для исторической фиксации определенного излома человечества".

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Чиновник с Банковой провел параллели с нацистками Третьего рейха – Ильзой Кох, ауфзеерин СС, женой коменданта концлагеря Бухенвальд, и Ирмой Грезе, также надзирательницей лагерей смерти Равенсбрюк, Освенцим и Берген-Бельзен.

"Предлагаю обратить внимание на Грезе или Кох. А потом еще раз внимательно присмотреться к риторике, манере действовать и аргументации Львовой-Беловой. Просто нужно называть вещи своими именами", – отметил он.

СПРАВКА. 17 марта 2023 года Международный уголовный суд в Гааге . 17 марта 2023 года Международный уголовный суд в Гааге выдал ордер на арест российского диктатора Владимира Путина и уполномоченной по правам ребенка в РФ Марии Львовой-Беловой. МУС считает, что есть основания полагать, что каждый подозреваемый несет ответственность за военное преступление незаконной депортации населения и незаконного перемещения населения с оккупированных территорий Украины в РФ в ущерб украинским детям. Что будет дальше

Главный коммуникатор Банковой напомнил: украинские дети, которым "промывает мозги" страна-оккупант, "не осознали себя вдруг частью России: это дети, чьи родители были убиты Россией, дети, которых забрали у живых родителей, дети, пытающиеся самостоятельно покинуть территорию РФ, но их не выпускают".

"Потому что она [РФ] пришла именно за этим – за уничтожением идентичности, за депортациями украинцев... за заселением оккупированных территорий российскими переселенцами. Это была продуманная система, которая начала воплощаться в жизнь еще в 2014 в Крыму", – сказал он.

Подоляк напомнил, что депортация, незаконное усыновление похищенных детей и вообще насильственное перемещение детей из одной этнической группы в другую является признаком преступления геноцида.

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Публикация VICE вызвала волну возмущения в соцсетях со стороны друзей Украины: люди поражены, как можно было отправиться в Москву и дать подозреваемой в военных преступлениях публичную площадку для распространения российской пропаганды и дезинформации.

Євген Пилипенко , Юрій Смірнов

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