UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Резников: У нас общие ценности, да, но многие в Европе безопасность ставили выше свободы

Цей матеріал також доступний українською
01.05.2023, 13:23
Резников: У нас общие ценности, да, но многие в Европе безопасность ставили выше свободы - Фото
Олексій Резніков (скриншот з фільму ''Рік'' Дмитра Комарова)

Министр обороны Алексей Резников считает, что у многих европейских стран на начало большой войны России против Украины в приоритете была безопасность, а не свобода. Такое мнение он выразил в интервью каналу Рада.

Партнеры, считает министр, не учли в начале большой войны "еще одну вещь: мы тоже европейцы, у нас одинаковые ценности, любовь к демократии и так далее, но некоторые ценности у нас с точки зрения приоритета различаются".

Это, говорит он, "на генном уровне".

"Подавляющее большинство европейских стран... Не хочу, чтобы они обижались, но если сравнивать свободу и волю с безопасностью, – они безопасность поставят на первое место", – сказал Резников.

Читайте также: У Шольца считают, что еще рано говорить о гарантиях безопасности для Украины

Интервьюер уточнил – "вы [так] думаете?", на что получил ответ: "Я уверен в этом".

Поэтому, добавил глава Минобороны, эти страны ради российского газа, нефти и прочего "продолжали умиротворять агрессора".

"Говорить, "don't provoke Russians". "Не провоцируйте россиян". А украинская нация, на генном уровне, когда будет [нужно сделать] выбор, рискнет безопасностью", – сказал министр, тем самым пояснив, почему весь народ поднялся на войну с захватчиками.

  • В феврале 2023 года премьер Британии Сунак заявил, что союзники по НАТО должны завершить разработку гарантий безопасности для Украины, когда лидеры Альянса встретятся на саммите в июле.
  • В начале марта на тот момент глава МИД Эстонии Рейнсалу заявил, что безопасность Украины возможна только в НАТО или с ядерным оружием.
  • Экс-министр иностранных дел Климкин считает, что Украине нужно повторить путь Финляндии в НАТО, но без "финляндизации".

Читайте также: Зеленский: Украина хочет гарантий безопасности, но это не должна быть альтернатива НАТО

Євген Пилипенко
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Алексей Резников война безопасность ценности гарантии безопасности
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 