Резников: У нас общие ценности, да, но многие в Европе безопасность ставили выше свободы

Министр обороны Алексей Резников считает, что у многих европейских стран на начало большой войны России против Украины в приоритете была безопасность, а не свобода. Такое мнение он выразил в интервью каналу Рада.

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Партнеры, считает министр, не учли в начале большой войны "еще одну вещь: мы тоже европейцы, у нас одинаковые ценности, любовь к демократии и так далее, но некоторые ценности у нас с точки зрения приоритета различаются".

Это, говорит он, "на генном уровне".

"Подавляющее большинство европейских стран... Не хочу, чтобы они обижались, но если сравнивать свободу и волю с безопасностью, – они безопасность поставят на первое место", – сказал Резников.

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Интервьюер уточнил – "вы [так] думаете?", на что получил ответ: "Я уверен в этом".

Поэтому, добавил глава Минобороны, эти страны ради российского газа, нефти и прочего "продолжали умиротворять агрессора".

"Говорить, "don't provoke Russians". "Не провоцируйте россиян". А украинская нация, на генном уровне, когда будет [нужно сделать] выбор, рискнет безопасностью", – сказал министр, тем самым пояснив, почему весь народ поднялся на войну с захватчиками.

В феврале 2023 года премьер Британии Сунак заявил, что союзники по НАТО должны завершить разработку гарантий безопасности для Украины, когда лидеры Альянса встретятся на саммите в июле.

В начале марта на тот момент глава МИД Эстонии Рейнсалу заявил, что безопасность Украины возможна только в НАТО или с ядерным оружием.

Экс-министр иностранных дел Климкин считает, что Украине нужно повторить путь Финляндии в НАТО, но без "финляндизации".

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Євген Пилипенко

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