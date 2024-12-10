РФ привлекла два десантных корабля, чтобы вывезти контингент из Тартуса – источник в ГУР
Для того чтобы вывезти личный состав и технику с базы в сирийском Тартусе, россияне привлекли два больших десантных корабля. Об этом LIGA.net сообщил источник в Главном управлении разведки Министерства обороны.
По его словам, чтобы эвакуировать контингент были привлечены два больших десантных корабля.
"Но это не только личный состав, это, безусловно, и техника. Я думаю, что там будут еще какие-то дополнительные средства перевозки применяться. Пока мы этой картины не видим", – отметил собеседник.
Однако в украинской разведке не исключают, что Россия использует дополнительные средства для этих целей.
В то же время, собеседник в ГУР добавил, что сейчас точное количество военных, которых россияне уже вывезли из Сирии, трудно установить.
8 декабря пресс-служба ГУР сообщила, что на фоне свержения режима диктатора Башара Асада россияне выводят корабли из базы в Тартусе и перебрасывают остатки вооружения самолетами с авиабазы "Хмеймим". Из Тартуса в Средиземное море вышли фрегат "Адмирал Григорович" Черноморского флота России и грузовое судно "Инженер Трубин" Северного флота.
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