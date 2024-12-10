Росія залучила два десантні кораблі, аби вивезти контингент з Тартуса – джерело в ГУР
Для того, аби вивезти особовий склад та техніку з бази в сирійському Тартусі, росіяни залучили два великі десантні кораблі. Про це LIGA.net повідомив співрозмовник в Головному управлінні розвідки Міністерства оборони.
За його словами, щоб евакуювати контингент було залучено два великі десантні кораблі.
"Але це не тільки особовий склад, це, безумовно, і техніка. Я думаю, що там будуть ще якісь додаткові засоби перевезення застосовуватися. Поки що ми цієї картини не бачимо", – зазначив співрозмовник.
Однак в українській розвідці не виключають, що Росія використає додаткові засоби для цих цілей.
Водночас співрозмовник в ГУР додав, що наразі точну кількість військових, яких росіяни вже вивезли з Сирії, важко встановити.
8 грудня пресслужба ГУР повідомила, що на тлі повалення режиму диктатора Башара Асада росіяни виводять кораблі з бази у Тартусі та перекидають залишки озброєння літаками з авіабази "Хмеймім". З Тартуса у Середземне море вийшли фрегат "Адмірал Григорович" Чорноморського флоту Росії та вантажне судно "Інженер Трубін" Північного флоту.
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