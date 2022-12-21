РФ пыталась убить Буданова и Резникова. Было до десяти подобных историй — и.о. главы СБУ

Относительно недавно россияне пытались убить начальника украинской военной разведки Кирилла Буданова и министра обороны Алексея Резникова. Об этом сообщил исполняющий обязанности главы Службы безопасности Украины Василий Малюк в интервью Наталье Мосейчук.

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По его словам, противник ведет охоту на многих высокопоставленных чиновников Украины.

Он отметил, что относительно недавно россияне пытались устроить покушение на Буданова и Резникова, которое предотвратила СБУ.

"Сюда переправили исполнителя. До этого они ставили проверочное задание агентуре по ликвидации одного военного, был сделан контроль. Для начала они платили $100 000 и мы его задержали, когда он въезжал с третьей страны", — сказал Малюк.

И.о. главы СБУ подчеркнул, что подобных историй было до десяти.

Дмитро Гриниченко

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