UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

РФ пыталась убить Буданова и Резникова. Было до десяти подобных историй — и.о. главы СБУ

Цей матеріал також доступний українською
21.12.2022, 11:18
РФ пыталась убить Буданова и Резникова. Было до десяти подобных историй — и.о. главы СБУ - Фото
Кирилл Буданов (Фото: пресс-служба ОП)

Относительно недавно россияне пытались убить начальника украинской военной разведки Кирилла Буданова и министра обороны Алексея Резникова. Об этом сообщил исполняющий обязанности главы Службы безопасности Украины Василий Малюк в интервью Наталье Мосейчук.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

По его словам, противник ведет охоту на многих высокопоставленных чиновников Украины.

Он отметил, что относительно недавно россияне пытались устроить покушение на Буданова и Резникова, которое предотвратила СБУ. 

"Сюда переправили исполнителя. До этого они ставили проверочное задание агентуре по ликвидации одного военного, был сделан контроль. Для начала они платили $100 000 и мы его задержали, когда он въезжал с третьей страны", — сказал Малюк.

И.о. главы СБУ подчеркнул, что подобных историй было до десяти. 

Дмитро Гриниченко
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Алексей Резников война сбу Василий Малюк Кирилл Буданов
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Junior SEO-спеціаліст
Киев Ligamedia
Менеджер/менеджерка спільноти
Киев Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 