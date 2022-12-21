РФ пыталась убить Буданова и Резникова. Было до десяти подобных историй — и.о. главы СБУ
Относительно недавно россияне пытались убить начальника украинской военной разведки Кирилла Буданова и министра обороны Алексея Резникова. Об этом сообщил исполняющий обязанности главы Службы безопасности Украины Василий Малюк в интервью Наталье Мосейчук.
Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости
По его словам, противник ведет охоту на многих высокопоставленных чиновников Украины.
Он отметил, что относительно недавно россияне пытались устроить покушение на Буданова и Резникова, которое предотвратила СБУ.
"Сюда переправили исполнителя. До этого они ставили проверочное задание агентуре по ликвидации одного военного, был сделан контроль. Для начала они платили $100 000 и мы его задержали, когда он въезжал с третьей страны", — сказал Малюк.
И.о. главы СБУ подчеркнул, что подобных историй было до десяти.
- Малюк говорил, что россияне показали свой непрофессионализм в расследовании взрыва на Крымском мосту, а начальник ГУР Буданов непричастен к инциденту, в чем его обвинила Федеральная служба безопасности РФ.
- 18 июля Зеленский назначил Малюка временно исполняющим обязанности главы СБУ после отстранения Ивана Баканова. До этого Малюк был первым заместителем главы СБУ.
- Собеседник LIGA.net в правоохранительных органах сообщал, что в ближайшее время президент Владимир Зеленский внесет предложение утвердить Малюка на должность главы Службы.
Комментарии