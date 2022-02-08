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Риск нового вторжения России в Украину растет – Столтенберг

Цей матеріал також доступний українською
08.02.2022, 19:52
Риск нового вторжения России в Украину растет – Столтенберг - Фото
Йенс Столтенберг (Фото: EPA-EFE/ OLIVIER HOSLET)

На фоне дипломатических усилий по предотвращению войны риск российского вторжения в Украину растет. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в интервью CNN.

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"Мы также видим угрожающую риторику, очень мощную риторику со стороны России, которая говорит о том, что если мы не согласимся с их требованиями, будет то, что они называют "военно-техническими последствиями". И также, конечно, мы имеем историю использования Россией силы против Украины", – сказал Столтенберг.

Журналистка CNN спросила, согласен ли НАТО с оценками президента Франции Эмманюэля Макрона, что "между Россией и Францией есть темы, в которых мы сходимся" и что ему удалось убедить президента РФ Владимира Путина не идти на эскалацию.

Столтенберг ответил, что "еще рано говорить, действительно ли российская сторона хочет сесть" за стол переговоров.

Генсек Альянса в очередной раз подчеркнул, что Украина – жертва агрессии и имеет право на самозащиту.

"Украина – это партнер, которому мы оказываем помощь, но только для союзников по НАТО мы имеем совершенно незыблемые, непоколебимые гарантии безопасности в соответствии со статьей 5 соглашения по коллективной безопасности о том, что нападение на одну из стран-членов повлечет ответ от всего Альянса", – добавил Столтенберг.

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Наталия Медведева
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