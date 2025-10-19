Россия атаковала шахту ДТЭК в Днепропетровской области. Под землей почти 200 горняков

В результате российского удара по шахте почти 200 человек оказались под землей

Шахта (Иллюстративное фото: Depositphotos)

Вечером 19 октября российские войска массированно атаковали угольную шахту ДТЭК в Днепропетровской области. Об этом сообщила пресс-служба ДТЭК.

В компании заявили, что во время атаки под землей находились 192 сотрудника шахты. Сейчас их достают на поверхность.

Это уже четвертая масштабная атака врага на угольные предприятия ДТЭК за последние два месяца.

По данным Минэнерго, 7 октября россияне атаковали энергетические объекты по меньшей мере 26 раз. В отличие от предыдущих лет, оккупационные войска одновременно обстреливают и газовую, и электроэнергетическую инфраструктуру.

11 октября Россия убила дроном энергетиков в Черниговской области. Еще несколько человек были ранены. А 12 октября Россия ударила по энергетике и газовой инфраструктуре в трех областях.