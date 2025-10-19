Росія атакувала шахту ДТЕК на Дніпропетровщині. Під землею майже 200 гірників

Внаслідок російського удару по шахті майже 200 людей опинилися під землею

Шахта (Ілюстративне фото: Depositphotos)

Увечері 19 жовтня російські війська масовано атакували вугільну шахту ДТЕК у Дніпропетровській області. Про це повідомила пресслужба ДТЕК.

У компанії заявили, що під час атаки під землею перебували 192 працівники шахти. Наразі їх дістають на поверхню.

Це вже четверта масштабна атака ворога на вугільні підприємства ДТЕК за останні два місяці.

За даними Міненерго, 7 жовтня росіяни атакували енергетичні об'єкти щонайменше 26 разів. На відміну від попередніх років, окупаційні війська одночасно обстрілюють і газову, і електроенергетичну інфраструктуру.

11 жовтня Росія вбила дроном енергетиків на Чернігівщині. Ще кілька людей було поранено. А 12 жовтня Росія вдарила по енергетиці та газовій інфраструктурі у трьох областях.