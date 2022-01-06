Россия перебросила в Казахстан подразделения, воевавшие против Украины – InformNapalm

Кремль 6 января отправил в Казахстан военнослужащих десантных спецподразделений ВС РФ, которые участвовали в операции по захвату Крыма и агрессии против Украины на Донбассе. Об этом сообщает волонтерская организация InformNapalm.

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Расследователи сообщили, речь идет о российских военных из 45-й бригады спецназначения ВДВ, 98-й дивизии ВДВ и войска Центра спецназначения РФ "Сенеж".

По версии волонтеров, "Кремль не решится открыто задействовать российских военных для убийств и похищений протестующих, а использует гибридные подразделения".

В InformNapalm также предполагают, что Россия решит "деликатные вопросы" руками наемников, перебросив бойцов ЧВК Вагнера. При этом "кадровым подразделениям отводят роль миротворческой витрины".

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Ожидается, что на начальном этапе в Казахстан прибудут около 200 кадровых российских военнослужащих.

Александр Матвиенко

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