Российские солдаты покинут Сирию, но два стратегических объекта будут оставаться под контролем Кремля

Фото: EPA-EFE/BILAL AL HAMMOUD

Россия попросила Турцию обеспечить безопасный вывод своих военных из Сирии после крушения режима диктатора Башара Асада. Об этом сообщает CNN Türk, ссылаясь на сообщения журналистки Дикле Кановы из Анкары.

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Согласно информации журналистки, российские войска планируют вывести с территории Сирии, оставив контроль только над двумя важными объектами.

"Россия обратилась за поддержкой к Турции для безопасного выхода своих солдат из Сирии, за исключением военно-морской базы в Тартусе и авиабазы Хмеймим. Российские военные будут эвакуированы с территории воздушным путем", – написала Канова.

Как отмечает издание, солдаты будут доставлены в зоны, подконтрольные турецкой армии, откуда их самолетом переправят в Россию.

2 декабря стало известно, что Россия начала бежать из Дамаска. Что касается военной техники, специализированное издание Naval News, ссылаясь на знающих экспертов, предполагает, что РФ может вывести все свои корабли из Тартуса.

На базе у порта Тартус, как отмечает издание, Россия имела шесть военных кораблей, включая подлодку. Среди них были два фрегата класса "Горшков", один фрегат класса "Григорович", два вспомогательных судна и подлодка.

СПРАВКА 8 декабря сирийские повстанцы сообщили, что режим Башара Асада пал: ночью, когда оппозиционные силы



Впоследствии воздушное судно



По данным ГУР, Россия провела 8 декабря сирийские повстанцы сообщили, что режим Башара Асада пал: ночью, когда оппозиционные силы вошли в Дамаск , диктатор покинул город самолетом.Впоследствии воздушное судно исчезло с радаров . Информация о гибели Асада, удерживавшего власть с 2000 года посредством репрессий и поддержки России и Ирана, пока не подтверждена.По данным ГУР, Россия провела операцию по спасению Асада – данные по сбитию или авиакатастрофы его самолета являются дезинформацией для прикрытия. Российское пропагандистское агентство ТАСС со ссылкой на "источник в Кремле" утверждает, что Асад с членами своей семьи прибыл в Москву, Россия предоставила им убежище.