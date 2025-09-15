Россия расширила военные учения "Запад-2025" на Калининградскую область
Российский Балтийский флот в рамках военных учений с Беларусью "Запад-2025" провел учения в Калининградской области. Об этом говорится в официальном заявлении российского министерства.
Российские оккупанты заявляют, на втором этапе учений морские пехотинцы якобы вступили в бой с десантом условного противника, провели стрельбы из стрелкового оружия и вооружения бронетранспортеров БТР-82А.
В имитированной обороне побережья российские военные применили боевой ракетно-артиллерийский комплекс "Бережок", уничтожив морской беспилотник "условного врага".
Над нейтральными водами Баренцева моря патрулировали сверхзвуковые бомбардировщики Ту-22М3, выполняя "учебно-боевые задачи" в течение четырех часов.
Также Минобороны России сообщает, что 15 сентября на 227-м общевойсковом полигоне в Минской области состоится один из этапов учений "Запад-2025".
Ранее РФ и Беларусь заявляла, что учения будут проходить на территории Беларуси на полигонах в глубине страны или в ее восточных регионах.
- 8 сентября глава ГУР Буданов заявлял, что угрозы от российско-беларуских учений "Запад-2025" нет.
- Однако на фоне этого Польша полностью закрыла границу с Беларусью, Латвия предупредила, что может также принять такие меры, а Литва закрыла часть воздушного пространства на границе.
- 12 сентября В ГПСУ сообщили о количестве военных, которых Россия привлекает к учениям в Беларуси, в этом году меньше, чем в 2023 году.
