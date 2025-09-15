Росія розширила військові навчання "Захід-2025" на Калінінградську область
Російський Балтійський флот у межах військових навчань із Білоруссю "Захід-2025" провів навчання у Калінінградській області. Про це йдеться в офіційній заяві російського міністерства.
Російські окупанти заявляють, на другому етапі навчань морські піхотинці нібито вступили в бій із десантом умовного противника, провели стрільби зі стрілецької зброї та озброєння бронетранспортерів БТР-82А.
У імітованій обороні узбережжя російські військові застосували бойовий ракетно-артилерійський комплекс "Бережок", знищивши морський безпілотник "умовного ворога".
Над нейтральними водами Баренцевого моря патрулювали надзвукові бомбардувальники Ту-22М3, виконуючи "навчально-бойові завдання" протягом чотирьох годин.
Також Міноборони Росії повідомляє, що 15 вересня на 227-му загальновійськовому полігоні в Мінській області відбудеться один з етапів навчань "Захід-2025".
Раніше РФ та Білорусь заявляла, що навчання відбуватимуться на території Білорусі на полігонах усередині країни або в її східних регіонах.
- 8 вересня голова ГУР Буданов заявляв, що загрози від російсько-білоруських навчань "Захід-2025" немає.
- Однак на тлі цього Польща повністю закрила кордон з Білоруссю, Латвія попередила, що може також вжити таких заходів, а Литва закрила частину повітряного простору на кордоні.
- 12 вересня У ДПСУ повідомили про кількість військових, яких Росія залучає у навчаннях у Білорусі, цього року менша, ніж у 2023 році.
