Россия стремится своими дронами парализовать авиасообщение отдельных стран Европы – ЦПД

По словам руководителя Центра при СНБО, залеты дронов в страны Европы будут наращиваться, если не отвечать России

Датский аэропорт "Ольборг" (Фото: wikimedia.org)

Россия пытается парализовать авиасообщение отдельных стран Европы, запуская свои дроны. Об этом заявил руководитель Центра противодействия дезинформации при Совете нацбезопасности и обороны Андрей Коваленко.

Коваленко отмечает, что атаки будут наращиваться, если не отвечать России.

Также под прикрытием таких инцидентов Москва пытается сформировать в Европе мнение, что поддержка Украины якобы вредит европейцам, и одновременно усилить позиции политиков, ориентированных на возобновление сотрудничества с Россией.

"На самом деле – это иллюзия, что игнорирование поможет. Потому что цель России – зависимая Европа, возвращение зоны влияния времен СССР", – отметил Коваленко.