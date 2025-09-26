Россия стремится своими дронами парализовать авиасообщение отдельных стран Европы – ЦПД
Датский аэропорт "Ольборг" (Фото: wikimedia.org)

Россия пытается парализовать авиасообщение отдельных стран Европы, запуская свои дроны. Об этом заявил руководитель Центра противодействия дезинформации при Совете нацбезопасности и обороны Андрей Коваленко.

Коваленко отмечает, что атаки будут наращиваться, если не отвечать России.

Также под прикрытием таких инцидентов Москва пытается сформировать в Европе мнение, что поддержка Украины якобы вредит европейцам, и одновременно усилить позиции политиков, ориентированных на возобновление сотрудничества с Россией.

"На самом деле – это иллюзия, что игнорирование поможет. Потому что цель России – зависимая Европа, возвращение зоны влияния времен СССР", – отметил Коваленко.

  • 22 сентября неизвестные беспилотники залетели в Данию, нарушив работу аэропорта "Каструп" в Копенгагене. Тогда полиция заявила, что беспилотниками управлял "компетентный оператор".
  • "Несколько" беспилотников зафиксировали и ночью 25 сентября, аэропорт "Ольборг" останавливал работу. В полиции сообщили, что попытки уничтожить дроны были безрезультатными, а операторов до сих пор не задержали.
  • 26 сентября аэропорт "Ольборг" в Дании снова закрывали из-за угрозы беспилотников.
  • В сентябре дроны были замечены и над военной базой во Франции. В стране не считают, что речь может идти о вмешательстве иностранных государств.
