Росія прагне своїми дронами паралізувати авіасполучення окремих країн Європи – ЦПД
Росія намагається паралізувати авіасполучення окремих країн Європи, запускаючи свої дрони. Про це заявив керівник Центру протидії дезінформації при Раді нацбезпеки та оборони Андрій Коваленко.
Коваленко зазначає, що атаки будуть нарощуватися, якщо не відповідати Росії.
Також під прикриттям таких інцидентів Москва намагається сформувати в Європі думку, що підтримка України нібито шкодить європейцям, і одночасно підсилити позиції політиків, орієнтованих на відновлення співпраці з Росією.
"Насправді – це ілюзія, що ігнорування допоможе. Бо мета Росії – залежна Європа, повернення зони впливу часів СРСР", – зазначив Коваленко.
- 22 вересня невідомі безпілотники залетіли в Данію, порушивши роботу аеропорту "Каструп" у Копенгагені. Тоді поліція заявила, що безпілотниками керував "компетентний оператор".
- "Кілька" безпілотників зафіксували й уночі 25 вересня, аеропорт "Ольборг" зупиняв роботу. У поліції повідомили, що спроби знищити дрони були безрезультатними, а операторів досі не затримали.
- 26 вересня аеропорт "Ольборг" у Данії знову закривали через загрозу безпілотників.
- У вересні дрони було помічено й над військовою базою у Франції. У країні не вважають, що може йтися про втручання іноземних держав.
