Росія прагне своїми дронами паралізувати авіасполучення окремих країн Європи – ЦПД

За словами керівника Центру при РНБО, зальоти дронів до країн Європи будуть нарощуватися, якщо не відповідати Росії

Данський аеропорт "Ольборг" (Фото: wikimedia.org)

Росія намагається паралізувати авіасполучення окремих країн Європи, запускаючи свої дрони. Про це заявив керівник Центру протидії дезінформації при Раді нацбезпеки та оборони Андрій Коваленко.

Коваленко зазначає, що атаки будуть нарощуватися, якщо не відповідати Росії.

Також під прикриттям таких інцидентів Москва намагається сформувати в Європі думку, що підтримка України нібито шкодить європейцям, і одночасно підсилити позиції політиків, орієнтованих на відновлення співпраці з Росією.

"Насправді – це ілюзія, що ігнорування допоможе. Бо мета Росії – залежна Європа, повернення зони впливу часів СРСР", – зазначив Коваленко.