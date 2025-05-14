Рубио радикально реформирует Совет нацбезопасности США, чтобы он выполнял приказы Трампа

Согласно плану, Рада перейдет от предоставления рекомендаций американскому президенту к выполнению его приказов

Марко Рубио (Фото: Офис президента Украины)

Государственный секретарь США Марко Рубио на новом дополнительном посту советника Белого дома по национальной безопасности планирует значительно сократить размер Совета национальной безопасности США и внести кардинальные изменения в его работу. Об этом сообщает NBC со ссылкой на четырех собеседников, осведомленных о планах.

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По словам собеседников телеканала, сокращение штата Совета будет направлено на то, чтобы согласовать его работу с тем, как президент США Дональд Трамп принимает решения.

Вместо большого аппарата, который бы генерировал политические рекомендации для президента, планируется введение системы "сверху вниз", где президент руководит советником по нацбезопасности, а тот в свою очередь руководит персоналом для выполнения этих приказов.

Как отмечает телеканал, в США Совет нацбезопасности является основным центром координации политического процесса между правительственными учреждениями, чтобы помочь президенту принимать решения по внешней политике и национальной безопасности.

Когда Трамп вступил в должность, в Раде работало 300 сотрудников, а в январе их количество сократили примерно до 150 сотрудников.

Реформа Рубио может привести к сокращению штата до 50-60 человек, но окончательное решение еще не принято, сообщили собеседники телеканала.

Представитель Белого дома Кэролайн Ливитт подтвердила NBC, что Рубио планирует изменения, но без дополнительных уточнений.

"Под руководством министра Рубио команда Совета нацбезопасности будет оптимизирована для обеспечения максимальной эффективности и координации с внешними агентствами", – сказала она.