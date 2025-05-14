Рубіо радикально реформує Раду нацбезпеки США, щоб вона виконувала накази Трампа

Згідно з планом, Рада перейде від надання рекомендацій американському президенту до виконання його наказів

Марко Рубіо (Фото: Офіс президента України)

Державний секретар США Марко Рубіо на новій додатковій посаді радника Білого дому з національної безпеки планує значно скоротити розмір Ради національної безпеки США та внести кардинальні зміни до її роботи. Про це повідомляє NBC із посиланням на чотирьох співрозмовників, обізнаних із планами.

За словами співбесідників телеканалу, скорочення штату Ради буде спрямоване на те, щоб узгодити її роботу з тим, як президент США Дональд Трамп ухвалює рішення.

Замість великого апарату, який би генерував політичні рекомендації для президента, планується запровадження системи "зверху донизу", де президент керує радником із нацбезпеки, а той своєю чергою керує персоналом для виконання цих наказів.

Як зазначає телеканал, у США Рада нацбезпеки є основним центром координації політичного процесу між урядовими установами, щоб допомогти президенту ухвалювати рішення з питань зовнішньої політики та національної безпеки.

Коли Трамп обійняв посаду, у Раді працювало 300 осіб, а в січні їх кількість скоротили приблизно до 150.

Реформа Рубіо може призвести до скорочення штату до 50-60 осіб, але остаточне рішення ще не ухвалено, повідомили співрозмовники телеканалу.

Речниця Білого дому Керолайн Лівітт підтвердила NBC, що Рубіо планує зміни, але без додаткових уточнень.

"Під керівництвом міністра Рубіо команда Ради нацбезпеки буде оптимізована для забезпечення максимальної ефективності та координації із зовнішніми агентствами", – сказала вона.