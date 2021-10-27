Саакашвили отказался от медицинской помощи, он голодает 27-й день – Денисова

Третий президент Грузии, гражданин Украины Михеил Саакашвили, которой находится в грузинской тюрьме и 27-й день продолжает голодовку, отказался от медицинской помощи. Об этом сообщила в Telegram уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.

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"Только что мне стало известно, что гражданин Украины Михеил Саакашвили, который находится в пенитенциарном учреждении №12 г. Рустави и голодает 27-й день, отказался от какой-либо медицинской поддержки. Это представляет угрозу его жизни", – написала Денисова.

Денисова сегодня встретилась с Саакашвили и рассказала, что он выглядит бледным и истощенным, ему сложно говорить.

"За время пребывания в пенитенциарном учреждении он четырежды пережил критические состояния, дважды ему проводили переливание крови", – написала омбудсмен.

По ее словам, за ходом голодовки Саакашвили наблюдает тюремный врач-терапевт, дважды в день отбираются анализы, во дворе тюрьмы круглосуточно дежурит реанимационный автомобиль, однако его оснащение позволяет производить только массаж сердца и переливание крови.

Омбудсмен подчеркнула, что в случае отказа жизненно важных органов реанимационная бригада оказать не сможет надлежащую помощь Саакашвили.

"Во время нашего разговора Михеил подчеркнул, что будет категорически отказываться от принудительного кормления", – сообщила Денисова и добавила, что, согласно решениям ЕСПЧ, принудительное кормление приравнивается к пыткам и является нарушением Конвенции о защите прав человека и основных свобод.

28 июня 2018 года Саакашвили заочно приговорили к шести годам тюрьмы в Грузии: его признали виновным в избиении депутата Валерия Гелашвили в 2005 году. Судили Саакашвили на фоне его призывов "развалить" действующее на тот момент правительство Иванишвили. В октябре того же года Саакашвили обвинили в подготовке покушения на бизнесмена в Грузии.

1 октября 2021-го Саакашвили заявил, что прилетел в Грузию. Его задержали в Тбилиси. Саакашвили объявил голодовку, но в Грузии говорят, что никогда его не помилуют.

Наталия Медведева

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