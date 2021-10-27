UA
UA
Новости
Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Страхование
Личные деньги
Пенсия
Фондовый рынок
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Саакашвили отказался от медицинской помощи, он голодает 27-й день – Денисова

Цей матеріал також доступний українською
27.10.2021, 16:57
Саакашвили отказался от медицинской помощи, он голодает 27-й день – Денисова - Фото
Михаил Саакашвили (Фото: пресс-служба форума Украина 30)

Третий президент Грузии, гражданин Украины Михеил Саакашвили, которой находится в грузинской тюрьме и 27-й день продолжает голодовку, отказался от медицинской помощи. Об этом сообщила в Telegram уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

"Только что мне стало известно, что гражданин Украины Михеил Саакашвили, который находится в пенитенциарном учреждении №12 г. Рустави и голодает 27-й день, отказался от какой-либо медицинской поддержки. Это представляет угрозу его жизни", – написала Денисова.

Саакашвили отказался от медицинской помощи, он голодает 27-й день – Денисова

Денисова сегодня встретилась с Саакашвили и рассказала, что он выглядит бледным и истощенным, ему сложно говорить.

"За время пребывания в пенитенциарном учреждении он четырежды пережил критические состояния, дважды ему проводили переливание крови", – написала омбудсмен.

По ее словам, за ходом голодовки Саакашвили наблюдает тюремный врач-терапевт, дважды в день отбираются анализы, во дворе тюрьмы круглосуточно дежурит реанимационный автомобиль, однако его оснащение позволяет производить только массаж сердца и переливание крови.

Омбудсмен подчеркнула, что в случае отказа жизненно важных органов реанимационная бригада оказать не сможет надлежащую помощь Саакашвили.

"Во время нашего разговора Михеил подчеркнул, что будет категорически отказываться от принудительного кормления", – сообщила Денисова и добавила, что, согласно решениям ЕСПЧ, принудительное кормление приравнивается к пыткам и является нарушением Конвенции о защите прав человека и основных свобод.

Саакашвили отказался от медицинской помощи, он голодает 27-й день – Денисова
Наталия Медведева
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Михеил Саакашвили Людмила Денисова голодовка
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
DevOps з досвідом роботи від 3х років
Киев Semantrum
Керівник відділу контенту
Киев Semantrum
Керівник служби охорони
Киев Група Компаній ЛІГА
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 