Саакашвили отказался от медицинской помощи, он голодает 27-й день – Денисова
Третий президент Грузии, гражданин Украины Михеил Саакашвили, которой находится в грузинской тюрьме и 27-й день продолжает голодовку, отказался от медицинской помощи. Об этом сообщила в Telegram уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.
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"Только что мне стало известно, что гражданин Украины Михеил Саакашвили, который находится в пенитенциарном учреждении №12 г. Рустави и голодает 27-й день, отказался от какой-либо медицинской поддержки. Это представляет угрозу его жизни", – написала Денисова.
Денисова сегодня встретилась с Саакашвили и рассказала, что он выглядит бледным и истощенным, ему сложно говорить.
"За время пребывания в пенитенциарном учреждении он четырежды пережил критические состояния, дважды ему проводили переливание крови", – написала омбудсмен.
По ее словам, за ходом голодовки Саакашвили наблюдает тюремный врач-терапевт, дважды в день отбираются анализы, во дворе тюрьмы круглосуточно дежурит реанимационный автомобиль, однако его оснащение позволяет производить только массаж сердца и переливание крови.
Омбудсмен подчеркнула, что в случае отказа жизненно важных органов реанимационная бригада оказать не сможет надлежащую помощь Саакашвили.
"Во время нашего разговора Михеил подчеркнул, что будет категорически отказываться от принудительного кормления", – сообщила Денисова и добавила, что, согласно решениям ЕСПЧ, принудительное кормление приравнивается к пыткам и является нарушением Конвенции о защите прав человека и основных свобод.
- 28 июня 2018 года Саакашвили заочно приговорили к шести годам тюрьмы в Грузии: его признали виновным в избиении депутата Валерия Гелашвили в 2005 году. Судили Саакашвили на фоне его призывов "развалить" действующее на тот момент правительство Иванишвили. В октябре того же года Саакашвили обвинили в подготовке покушения на бизнесмена в Грузии.
- 1 октября 2021-го Саакашвили заявил, что прилетел в Грузию. Его задержали в Тбилиси. Саакашвили объявил голодовку, но в Грузии говорят, что никогда его не помилуют.
- Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина на всех уровнях будет поднимать вопрос о возвращении Саакашвили. В Грузии заявили, что об экстрадиции не может быть и речи. 14 октября в Тбилиси прошла многотысячная акция с требованием освободить Саакашвили.
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