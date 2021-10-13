Саакашвили перевели в одиночную камеру. В Грузии заявили – по собственному желанию

Третьего президента Грузии Михеила Саакашвили поместили в одиночную камеру. Это было его собственным желанием, утверждает Специальная пенитенциарная служба Грузии в Facebook.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

В ведомстве заявили, что Саакашвили предложили остаться в одной камере с его сокамерником, но он категорически отказался.

Также в службе отрицают, что товарищи по команде Саакашвили якобы не могут с ним встретиться. По их данным, соратники политика проведывали его несколько раз в день.

В то же время в сообщении отмечалось, что личный врач Саакашвили, который заявлял об ухудшении здоровья заключенного, должен обратиться к пенитенциарной службе для обоснования причин встреч с пациентом при повторном визите и предоставить соответствующие документы.

LIGA.net обратилась за комментарием к Марии Барабаш – исполнительному директору Офиса простых решений и результатов, которым руководит Саакашвили.

Читайте также: ГПСУ расследует выезд Саакашвили из Украины. Отстранены ряд пограничников

Елизавета Кумбер

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.