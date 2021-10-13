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Саакашвили перевели в одиночную камеру. В Грузии заявили – по собственному желанию

Цей матеріал також доступний українською
13.10.2021, 10:37
Саакашвили перевели в одиночную камеру. В Грузии заявили – по собственному желанию - Фото
Михеил Саакашвили (Фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Третьего президента Грузии Михеила Саакашвили поместили в одиночную камеру. Это было его собственным желанием, утверждает Специальная пенитенциарная служба Грузии в Facebook.

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В ведомстве заявили, что Саакашвили предложили остаться в одной камере с его сокамерником, но он категорически отказался.  

Также в службе отрицают, что товарищи по команде Саакашвили якобы не могут с ним встретиться. По их данным, соратники политика проведывали его несколько раз в день.

В то же время в сообщении отмечалось, что личный врач Саакашвили, который заявлял об ухудшении здоровья заключенного, должен обратиться к пенитенциарной службе для обоснования причин встреч с пациентом при повторном визите и предоставить соответствующие документы.

LIGA.net обратилась за комментарием к Марии Барабаш – исполнительному директору Офиса простых решений и результатов, которым руководит Саакашвили.

Скриншот:Special Penitentiary Service of Georgia/Facebook

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Елизавета Кумбер
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Михеил Саакашвили тюрьма арест Грузия
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