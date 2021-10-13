Саакашвили перевели в одиночную камеру. В Грузии заявили – по собственному желанию
Третьего президента Грузии Михеила Саакашвили поместили в одиночную камеру. Это было его собственным желанием, утверждает Специальная пенитенциарная служба Грузии в Facebook.
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В ведомстве заявили, что Саакашвили предложили остаться в одной камере с его сокамерником, но он категорически отказался.
Также в службе отрицают, что товарищи по команде Саакашвили якобы не могут с ним встретиться. По их данным, соратники политика проведывали его несколько раз в день.
В то же время в сообщении отмечалось, что личный врач Саакашвили, который заявлял об ухудшении здоровья заключенного, должен обратиться к пенитенциарной службе для обоснования причин встреч с пациентом при повторном визите и предоставить соответствующие документы.
LIGA.net обратилась за комментарием к Марии Барабаш – исполнительному директору Офиса простых решений и результатов, которым руководит Саакашвили.
- 28 июня 2018 года Саакашвили заочно приговорили к шести годам тюрьмы в Грузии: его признали виновным в избиении депутата Валерия Гелашвили в 2005 году. Судили Саакашвили на фоне его призывов "развалить" действующее на тот момент правительство Иванишвили. В октябре того же года Саакашвили обвинили в подготовке покушения на бизнесмена в Грузии.
- 1 октября 2021-го Саакашвили заявил, что прилетел в Грузию. Его задержали в Тбилиси. Саакашвили объявил голодовку, но в Грузии говорят, что никогда его не помилуют.
- Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина на всех уровнях будет поднимать вопрос о возвращении Саакашвили.
- 10 октября врач Саакашвили заявил, что состояние его подзащитного серьезно ухудшилось, и ему требуется госпитализация. На следующий день в Грузии заявили, что заявление врача не соответствует действительности.
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