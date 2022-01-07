СБУ пришла к активистам из Казахстана из-за вероятных провокаций спецслужб РФ: видео

6 января в Киеве сотрудники Службы безопасности Украины пришли к активистам казахской оппозиции Заманбеку Тлеулиеву и Елдосу Насипбекову.

В комментарии УП пресс-центр СБУ заявил, что сотрудники спецслужбы проверяли и общались с отдельным граджанами Казахстана, "учитывая российский фактор и вероятные провокации со стороны РФ".

Глава фонда Открытый диалог, правозащитница Людмила Козловская в Facebook написала, что Тлеулиева избили, а Насипбекова вынудили написать расписку "об отказе от оппозиционной деятельности в Казахстане".

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"Учитывая текущую ситуацию в Казахстане, Служба безопасности Украины в пределах своих полномочий принимает комплекс мер, в том числе и оперативных, для того чтобы эффективно защищать безопасность граждан Украины. Особенно учитывая российский фактор и вероятные провокации со стороны РФ, которые могут дискредитировать наше государство на международной арене и ее интересам. Именно в этих целях происходит проверка и общение с отдельными гражданами Казахстана", – говорится в ответе СБУ на запрос УП.

В СБУ назвали "проверки" обычной работой в рамках действующего законодательства и функциональных обязанностей службы.

Источник в правоохранительных органах рассказал УП, что у СБУ есть информация о возможных провокациях российских спецслужб относительно "причастности Украины" к беспорядкам в Казахстане, и потому отрабатывает алгоритм действий на опережение.

Правозащитница Козловская написала, что сотрудники СБУ избили у подъезда дома Заманбека Тлеулиева, одного из координаторов штаба оппозиционного движения Демократический Выбор Казахстана (ДВК).

По ее информации, у Тлеулиева многочисленные ушибы, четыре выбитых зуба и один серьезно поврежденный зуб.

"Сотрудники СБУ использовали нецензурную лексику, угрожали Тлеулиеву немедленной депортацией за ведение оппозиционной деятельности в Казахстане на территории Украины", – написала она.

Тлеулиев подал заявление в полицию.

"Одновременно другая группа сотрудников СБУ пришла домой к Елдосу Насипбекову, второму координатору штаба ДВК в Украине", – сообщила Козловская.

Она сообщила, что Насипбекову пришлось написать расписку об "отказе от занятия политической деятельностью в Казахстане и отсутствии претензий к действиям сотрудников СБУ".

"Сотрудники СБУ запугивали и угрожали, что за публичную огласку о принуждении подписания такого отказа Насипбекова немедленно депортируют из Украины в Казахстан", – написала Козловская.

В комментарии журналистам СБУ заявила, что ее сотрудники вели себя вежливо и корректно, не препятствовали видеосъемке, проводимой гражданами Казахстана.

В СБУ подчеркнули, что пока никто из граждан Казахстана не задержан.

"Однако поскольку определенные лица имеют признаки незаконного пребывания на территории Украины, подготовлены соответствующие материалы, которые будут переданы в Государственную миграционную службу", – добавили в СБУ.

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Наталия Медведева

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