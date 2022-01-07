СБУ пришла к активистам из Казахстана из-за вероятных провокаций спецслужб РФ: видео
6 января в Киеве сотрудники Службы безопасности Украины пришли к активистам казахской оппозиции Заманбеку Тлеулиеву и Елдосу Насипбекову.
В комментарии УП пресс-центр СБУ заявил, что сотрудники спецслужбы проверяли и общались с отдельным граджанами Казахстана, "учитывая российский фактор и вероятные провокации со стороны РФ".
Глава фонда Открытый диалог, правозащитница Людмила Козловская в Facebook написала, что Тлеулиева избили, а Насипбекова вынудили написать расписку "об отказе от оппозиционной деятельности в Казахстане".
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"Учитывая текущую ситуацию в Казахстане, Служба безопасности Украины в пределах своих полномочий принимает комплекс мер, в том числе и оперативных, для того чтобы эффективно защищать безопасность граждан Украины. Особенно учитывая российский фактор и вероятные провокации со стороны РФ, которые могут дискредитировать наше государство на международной арене и ее интересам. Именно в этих целях происходит проверка и общение с отдельными гражданами Казахстана", – говорится в ответе СБУ на запрос УП.
В СБУ назвали "проверки" обычной работой в рамках действующего законодательства и функциональных обязанностей службы.
Источник в правоохранительных органах рассказал УП, что у СБУ есть информация о возможных провокациях российских спецслужб относительно "причастности Украины" к беспорядкам в Казахстане, и потому отрабатывает алгоритм действий на опережение.
Правозащитница Козловская написала, что сотрудники СБУ избили у подъезда дома Заманбека Тлеулиева, одного из координаторов штаба оппозиционного движения Демократический Выбор Казахстана (ДВК).
По ее информации, у Тлеулиева многочисленные ушибы, четыре выбитых зуба и один серьезно поврежденный зуб.
"Сотрудники СБУ использовали нецензурную лексику, угрожали Тлеулиеву немедленной депортацией за ведение оппозиционной деятельности в Казахстане на территории Украины", – написала она.
Тлеулиев подал заявление в полицию.
"Одновременно другая группа сотрудников СБУ пришла домой к Елдосу Насипбекову, второму координатору штаба ДВК в Украине", – сообщила Козловская.
Она сообщила, что Насипбекову пришлось написать расписку об "отказе от занятия политической деятельностью в Казахстане и отсутствии претензий к действиям сотрудников СБУ".
"Сотрудники СБУ запугивали и угрожали, что за публичную огласку о принуждении подписания такого отказа Насипбекова немедленно депортируют из Украины в Казахстан", – написала Козловская.
В комментарии журналистам СБУ заявила, что ее сотрудники вели себя вежливо и корректно, не препятствовали видеосъемке, проводимой гражданами Казахстана.
В СБУ подчеркнули, что пока никто из граждан Казахстана не задержан.
"Однако поскольку определенные лица имеют признаки незаконного пребывания на территории Украины, подготовлены соответствующие материалы, которые будут переданы в Государственную миграционную службу", – добавили в СБУ.
- 2 января 2022 года в Казахстане начались протесты. Демонстранты требовали снизить резко выросшие цены на сжиженный газ, но потом требования стали политическими: отставка правительства и уход из политики Назарбаева.
- В стране начались задержания активистов и столкновения с полицией. Утром 5 января Токаев отправил правительство в отставку, но протесты продолжились и усилились.
- Токаев подписал указы о введении режима ЧП и обратился за "помощью" к партнерам по ОДКБ. Россия начала перебрасывать подразделения Воздушно-десантных войск. У Токаева уверяют, что ОДКБ якобы не участвует в боевых операциях. Уже есть официальные сообщения МВД о десятках убитых и раненых протестующих.
- Сегодня Токаев поблагодарил Путина за "оперативную реакцию" и заявил, что дал армии приказ стрелять на поражение без предупреждения.
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