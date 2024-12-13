Семь главных новостей Украины и мира на 21:00 13 декабря
1. Россия массированно атаковала Украину "Кинжалами", крылатыми и баллистическими ракетами. Утром 13 декабря Россия атаковала Украину ракетами и ударными дронами. В частности, взрывы гремели в западных областях страны.
2. Известно о серьезных последствиях массированной ракетной атаки: под прицелом были ТЭС. Утром 13 декабря Россия массированно атаковала Украину ракетами, в том числе "Кинжалами". Под прицелом была украинская энергетика, после отбоя тревоги стало известно о первых последствиях.
3. Кабмин уволил директора Института национальной памяти. Правительство уволило Антона Дробовича с должности главы Украинского института национальной памяти. Об этом сообщил постоянный представитель Кабмина в парламенте Тарас Мельничук.
4. Макрон назначил нового премьера Франции – им стал лидер центристов Франсуа Байру. В пятницу, 13 декабря, президент Франции Эмманюэль Макрон назначил нового премьер-министра страны. Об этом сообщил Елисейский дворец.
5. В ВСУ уверяют, что окружения под Успеновкой нет. Сообщения о якобы окружении украинских военных на Кураховском направлении в районе Успеновки Донецкой области не соответствуют действительности. Об этом заявило командование оперативно-стратегической группировки войск "Хортица".
6. Келлог верит, что Трамп закончит войну России против Украины через несколько месяцев. Номинированный Дональдом Трампом на должность спецпосланника в Украине генерал-лейтенант в отставке Кит Келлог считает, что избранный президент США может завершить российско-украинскую войну через несколько месяцев. Об этом он заявил в эфире Fox News.
7. Келлог анонсировал визиты команды Трампа, чтобы "выслушать позиции Украины и России". Номинированный Дональдом Трампом на должность спецпосланника России и Украины генерал-лейтенант в отставке Кит Келлог анонсировал визиты, которые совершит команда избранного президента США, чтобы выслушать мнения Москвы и Киева о завершении войны. Об этом он заявил в эфире Fox News.
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