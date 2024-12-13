Сім головних новин України та світу на 21:00 13 грудня

Масована атака РФ, новий прем'єр Франції, команда Трампа готується "дізнатися думки" Росії та України щодо завершення війни та інші новини

Кіт Келлог (Фото: ЕРА/SARAH SILBIGER)

1. Росія масовано атакувала Україну "Кинджалами", крилатими і балістичними ракетами. Зранку 13 грудня Росія атакувала Україну ракетами й ударними дронами. Зокрема, вибухи гриміли у західних областях країни.

2. Відомо про серйозні наслідки масованої ракетної атаки: під прицілом були ТЕС. Зранку 13 грудня Росія масовано атакувала Україну ракетами, зокрема "Кинджалами". Під прицілом була українська енергетика, після відбою тривоги стало відомо про перші наслідки.

3. Кабмін звільнив директора Інституту національної пам'яті. Уряд звільнив Антона Дробовича з посади голови Українського інституту національної пам’яті. Про це повідомив постійний представник Кабміну в парламенті Тарас Мельничук.

4. Макрон призначив нового прем'єра Франції – ним став лідер центристів Франсуа Байру. У п’ятницю, 13 грудня, президент Франції Емманюель Макрон призначив нового прем’єр-міністра країни. Про це повідомив Єлисейський палац.

5. У ЗСУ запевняють, що оточення під Успенівкою немає. Повідомлення про нібито оточення українських військових на Курахівському напрямку у районі Успенівки Донецької області не відповідають дійсності. Про це заявило командування оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця".

6. Келлог вірить, що Трамп закінчить війну Росії проти України за кілька місяців. Номінований Дональдом Трампом на посаду спецпосланця в Україні генерал-лейтенант у відставці Кіт Келлог вважає, що обраний президент США може завершити російсько-українську війну за кілька місяців. Про це він заявив в ефірі Fox News.

7. Келлог анонсував візити команди Трампа, щоб "вислухати позиції України та Росії". Номінований Дональдом Трампом на посаду спецпосланця Росії та України генерал-лейтенант у відставці Кіт Келлог анонсував візити, які здійснить команда обраного президента США, щоб вислухати думки Москви та Києва щодо завершення війни. Про це він заявив в ефірі Fox News.

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