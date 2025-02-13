Семь главных новостей Украины и мира на 21:00 13 февраля

Бессрочные санкции против Порошенко, новые заявления о мирных переговорах и другие новости за 13 февраля

Петр Порошенко (Пресс-служба Евросолидарности)

1. Европа требует участия в переговорах по российско-украинской войне. Министры иностранных дел Франции, Великобритании, Испании, Италии, Польши, Германии, Евросоюза и Украины выступили с совместным заявлением о необходимости участия в дальнейших переговорах по российско-украинской войне. Текст опубликовал МИД Украины.

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2. Порошенко, Коломойский, Боголюбов, Жеваго, Медведчук попали под бессрочные санкции. Совет национальной безопасности и обороны 12 февраля ввел бессрочные персональные санкции против Петра Порошенко, Игоря Коломойского, Геннадия Боголюбова, Константина Жеваго и Виктора Медведчука. Об этом сообщается на сайте президента Украины, подписавшего соответствующий указ.

3. Кислицу назначили первым заместителем главы МИД. Бывший постоянный представитель Украины при Организации объединенных наций Сергей Кислица назначен первым заместителем министра иностранных дел. Соответствующее распоряжение опубликовано на правительственном портале.

4. Суд арестовал полковника СБУ Козюру, которого задерживал Малюк. Суд избрал меру пресечения руководителю штаба Антитеррористического центра Службы безопасности Украины Дмитрию Козюре, которому инкриминируют государственную измену. Об этом сообщило Суспильне.

5. Украина получит 6000 немецких дронов HX-2 с устойчивостью к РЭБ и способностью становиться роем. Европейская оборонная компания Helsing объявила, что производит для Украины 6000 ударных беспилотников HX-2. Прошлый заказ был на 4000 единиц модели дрона HF-1, которые сейчас поставляются в Украину в партнерстве с промышленностью страны.

6. СБУ повторно поразила дронами нефтяную станцию "Андреаполь" – источник. В ночь на 13 февраля Служба безопасности Украины беспилотниками поразила нефтеперекачивающую станцию "Андреаполь", которая является важной компонентой Балтийской трубопроводной системы-2 России. Об этом сообщил собеседник LIGA.net в спецслужбе.

7. Появились детали годовых контрактов для мужчин 18-24 лет. Правительство опубликовало детали постановления №153 о заключении контрактов для мужчин 18-24 лет, не подлежащих мобилизации. В частности, документом предусматривается обязательное участие в боевых действиях не менее полугода.

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