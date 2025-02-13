Сім головних новин України та світу на 21:00 13 лютого

Безстрокові санкції проти Порошенка, нові заяви щодо мирних переговорів та інші новини за 13 лютого

Петро Порошенко (Пресслужба Євросолідарності)

1. Європа вимагає участі у переговорах щодо російсько-української війни. Міністри закордонних справ Франції, Великої Британії, Іспанії, Італії, Польщі, Німеччини, Євросоюзу та України виступили зі спільною заявою щодо необхідності участі у подальших переговорах щодо російсько-української війни. Текст опублікувало МЗС України.

2. Порошенко, Коломойський, Боголюбов, Жеваго, Медведчук потрапили під безстрокові санкції. Рада національної безпеки й оборони 12 лютого запровадила безстрокові персональні санкції проти Петра Порошенка, Ігоря Коломойського, Геннадія Боголюбова, Костянтина Жеваго та Віктора Медведчука. Про це повідомляється на сайті президента України, який підписав відповідний указ.

3. Кислицю призначили першим заступником глави МЗС. Колишнього постійного представника України при Організації об'єднаних націй Сергія Кислицю призначено першим заступником міністра закордонних справ. Відповідне розпорядження опубліковане на урядовому порталі.

4. Суд заарештував полковника СБУ Козюру, якого затримував Малюк. Суд обрав запобіжний захід керівнику штабу Антитерористичного центру Служби безпеки України Дмитру Козюрі, якому інкримінують державну зраду. Про це повідомило Суспільне.

5. Україна отримає 6000 німецьких дронів HX-2 зі стійкістю до РЕБ та здатністю ставати роєм. Європейська оборонна компанія Helsing оголосила, що виготовить для України 6000 ударних безпілотників HX-2. Попереднє замовлення було на 4000 одиниць моделі дрона HF-1, які зараз постачаються до України у партнерстві з промисловістю країни.

6. СБУ повторно уразила дронами нафтову станцію "Андреаполь" – джерело. У ніч проти 13 лютого Служба безпеки України безпілотниками уразила нафтоперекачувальну станцію "Андреаполь", яка є важливою компонентою Балтійської трубопровідної системи-2 Росії. Про це повідомив співрозмовник LIGA.net у спецслужбі.

7. З'явилися деталі річних контрактів для чоловіків 18-24 років. Уряд опублікував деталі постанови №153 щодо укладання контрактів для чоловіків 18-24 років, які не підлягають мобілізації. Зокрема, документом передбачається обов'язкова участь у бойових діях щонайменше пів року.

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